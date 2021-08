Sismo de 7.2 en Haití: Muerte y destrucción en uno de los países más pobres del mundo

Un sismo de 7.2 en la escala de Richter sacudió este sábado Haití, dejando muerte y destrucción en la nación, una de las más pobres del mundo.

El fenómeno natural se registró en las cercanías de la costa haitiana, a unos 12 kilómetros al noreste de Saint-Louis du Sud, según el Servicio Geológico de EEUU.

Tras reportarse el sismo de 7.2 provocó que el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico emitiera una alarma de tsunami para la costa haitiana, pero afortunadamente fue cancelada una hora después.

Hasta el momento se desconoce a cuánto ascienden las víctimas mortales, pero las imágenes de la destrucción son impresionantes.

Usuarios en las redes sociales informaron los severos daños que dejó el sismo de 7.2, intensificando la crisis social y económica que atraviesa el país.

Videos de edificios parcialmente derrumbados y calles llenas de escombros, eran compartidos en las redes, reflejando la catástrofe que se vive este sábado en Haití.

🇭🇹⚠️

Un séisme en Haïti de magnitude M 7.0 a été signalé aujourd’hui vers 8h30 am. Il a été long et fort, entendu sur tout le territoire et probablement en République Dominicaine.

Pas de dégât, ni de blessé ou de mort pour l’instant.

Ce séisme rappelle le terrible de 2010. pic.twitter.com/G1Gobnxx8r

— Haytien 🇭🇹🕊 (@haytiens) August 14, 2021