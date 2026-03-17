La muerte de un colaborador afgano bajo custodia de ICE ha causado conmoción e indignación tanto en Estados Unidos como en la comunidad internacional.

El caso, revelado recientemente, arroja dudas acerca del trato recibido por quienes buscan refugio tras colaborar con Estados Unidos en conflictos recientes.

Según reportes, el hombre, excolaborador de las fuerzas estadounidenses en Afganistán, falleció en un centro de detención migratoria.

Aunque las autoridades aseguran que el migrante recibió atención médica, [organizaciones defensoras de derechos humanos han señalado posibles negligencias por parte de ICE. Además, aluden a fallas en la atención y condiciones poco dignas.

Mohommad Nazeer Paktyawal murió el sábado. Ocurrió menos de un día después de que fuera detenido por el ICE afuera de su apartamento en el área de Dallas.

Organizaciones y familiares acusan negligencia de autoridades estadounidenses

La familia del fallecido y diversas ONGs han exigido una investigación profunda. Recuerdan el compromiso de Estados Unidos con quienes arriesgaron sus vidas apoyando misiones militares.

Alegan que la tragedia migratoria de este colaborador afgano revela graves carencias en el sistema de atención a solicitantes de asilo. En particular, esto ocurre cuando se trata de personas consideradas aliadas estratégicas.

Este caso se suma a otros episodios polémicos sobre el trato a migrantes bajo la custodia estadounidense. Por ejemplo, el reciente [reporte sobre deportaciones masivas en la frontera sur.

A nivel internacional, la situación ha suscitado llamados para revisar los protocolos de ICE y mejorar las condiciones en centros de detención. Incluso fuentes gubernamentales y organismos multilaterales han pedido transparencia y justicia para el fallecido y su familia.