Sintavia publica una descripción general de los procedimientos de eliminación del condensado de polvo

Revisión publicada por Sintavia, LLC, en colaboración con la Asociación de Comercio Ecológico de Fabricantes de Aditivos (Additive Manufacturer Green Trade Association, AMGTA) y Triumvirate Environmental, Inc.

HOLLYWOOD, Florida–(BUSINESS WIRE)–Sintavia, LLC, una empresa que diseña e imprime en 3D una nueva generación de componentes de vuelo y lanzamiento, ha anunciado hoy la publicación de una descripción general de los procedimientos adecuados de manipulación de los residuos de condensado de polvo que se generan como parte del proceso de fabricación de aditivos por fusión de lecho de polvo. El documento, titulado “Overview of Disposal Procedures for Powder Condensate” (Descripción general de los procedimientos de eliminación del condensado de polvo), fue redactado por la ingeniera de Calidad y Medioambiente, Salud y Seguridad (Environment, Health, and Safety, EHS) de Sintavia, Ashley Wallace, en colaboración con la AMGTA y Triumvirate Environmental.

El término “condensado de polvo” se usa para describir las partículas solidificadas que se producen como resultado de la evaporación de aleaciones de metal durante el proceso de fabricación de aditivos (Additive Manufacturing, AM) por fusión de lecho de polvo. Este condensado, que es una fuente de residuos única de la AM, se coloca en una cámara de recolección dentro de la impresora de AM (lo que se considera una condensado “seco”) o se realiza una aspiración húmeda para eliminarlo de la cámara incorporada (lo que se considera, junto con las salpicaduras de elementos derretidos que se eliminan al mismo tiempo, un condensado “húmedo”). Tanto el condensado húmedo como el seco pueden ser peligrosos y deben eliminarse de acuerdo con las reglamentaciones ambientales correspondientes. Dado que la AM de metal recién ahora está entrando en un período de madurez en cuanto a la producción, el condensado de polvo como fuente de residuos nunca antes fue una preocupación importante para los operadores, ni tampoco se estudió en profundidad. Sin embargo, los fabricantes de gran volumen cada vez más necesitan destinar recursos adecuados a la eliminación segura de este material. Para hacerlo, el condensado de polvo debe clasificarse como una fuente de residuos distinta y debe documentarse de manera adecuada con métodos rentables para su eliminación. En este documento, se analizan los procedimientos utilizados en los Estados Unidos para analizar y eliminar el condensado del proceso de fusión de lecho de polvo, y se ofrece un ejemplo real de cómo un fabricante de gran volumen gestiona esta eliminación.

Según la autora, “saber a dónde va cada fuente de condensado es tan importante como preparar adecuadamente cada tipo de desperdicio. Dado que Sintavia ha crecido, reconocemos que la eliminación adecuada de todas nuestras fuentes de residuos debe ser una prioridad. Hemos trabajado con Triumvirate Environmental y otros expertos de la industria para gestionar la eliminación definitiva de estos residuos de acuerdo con los requisitos reglamentarios”. El artículo completo está disponible para las empresas miembro de la AMGTA, otras partes interesadas de la industria y el público en general en el sitio web de la AMGTA en: https://www.amgta.org/resources/.

“Nos complace trabajar con la Asociación de Comercio Ecológico de Fabricantes de Aditivos y con Triumvirate Environmental en este documento”, indicó Brian Neff, director ejecutivo de Sintavia. “Al compartir lo que hemos aprendido con otras partes interesadas de la industria, esperamos que estas directrices publicadas ayuden a otras compañías de AM de fusión de lecho de polvo a desarrollar sus propios procesos a fin de determinar el manejo y la eliminación seguros y adecuados del condensado de polvo”.

Acerca de Sintavia

Sintavia diseña e imprime en 3D una nueva generación de productos de vuelo y lanzamiento para la industria espacial, aeroespacial y de defensa. La capacidad de la empresa para diseñar y producir en serie componentes de ingeniería térmica con paredes estructurales complejas de menos de 150 micrones ha desbloqueado un nivel de rendimiento imposible de lograr con los métodos de fabricación tradicionales. Sintavia puede optimizar parámetros, fabricar en serie y auditar piezas de calidad con las 30 impresoras de alta velocidad, ubicadas junto a los equipos de posprocesamiento de precisión, un equipo completo de pruebas mecánicas y un laboratorio integral de metalurgia y polvo para aplicaciones aeroespaciales. Como miembro fundador de la Asociación de Comercio Ecológico de Fabricantes de Aditivos, Sintavia tiene un compromiso con los más altos estándares de calidad de la industria y tiene múltiples acreditaciones de Nadcap y otras acreditaciones aeroespaciales. Para obtener más información, visite https://sintavia.com/.

Acerca de AMGTA

La AMGTA se lanzó en noviembre de 2019 para promover los beneficios ambientales de la fabricación de aditivos (AM) sobre los métodos tradicionales de fabricación. La AMGTA es una organización no comercial, no afiliada, abierta a cualquier fabricante de aditivos o partes interesadas de la industria que cumpla con ciertos criterios relacionados con la sostenibilidad de la producción o el proceso. Los miembros fundadores de la AMGTA son ExOne, Sintavia, LLC, Taiyo Nippon Sanso Corporation y QC Laboratories, Inc. Los miembros participantes de la AMGTA son AMEXCI AB, BASF 3D Printing Solutions, Danish AM Hub, DyeMansion, EOS, Fraunhofer Institute for Laser Technology (ILT), GE Additive, HP, Inc., Materialise, National Manufacturing Institute Scotland, Rusal America, Siemens Digital Industries Software, SLM Solutions Inc., Stryker, The Barnes Global Advisors, TRUMPF y 6K. Para obtener más información, comuníquese con Sherry Handel llamando al +1 954.308.0888 o visite www.amgta.org.

Acerca de Triumvirate Environmental

Triumvirate Environmental es un proveedor líder de gestión de residuos empresariales y servicios ambientales para los mercados de atención médica, educación, ciencias de la vida e industrias. Se enorgullece de su compromiso con la seguridad, la sostenibilidad y las soluciones innovadoras. La oferta de servicios incluye la reducción de residuos ambientales, la creación e implementación de planes de gestión de residuos y el desarrollo de soluciones ecológicas y sostenibles. Obtenga más información en www.triumvirate.com o llámenos al 888-834-9697.

