Sintavia firma carta de intención para la adquisición de la M 8K con extensión Z de AMCM

Se utilizará una de las impresoras 3D LPBF más grandes creadas hasta el momento para diseñar y fabricar componentes específicos de aplicaciones de lanzamiento.

HOLLYWOOD, Florida–(BUSINESS WIRE)–Sintavia, LLC, el OEM líder en componentes habilitados para aditivos dentro de la industria aeroespacial y de defensa, anunció hoy la firma de una carta de intención con AMCM GmbH de Starnberg, Alemania, para convertirse en el cliente de lanzamiento en Estados Unidos de la impresora M 8K, una de las impresoras de fusión láser de capas de polvo (LPBF) más grandes jamás construidas. La M 8K adquirida por Sintavia, con 820 mm x 820 mm x 1600 mm y ocho láseres nLIGHT AFX-1000, representa un enorme salto en cuanto a productividad y libertad de diseño en comparación con impresoras más pequeñas. Se prevé que la entrega de la primera M 8K en Estados Unidos a Sintavia se concretará a principios de 2025.





“Quien diga que no existen las economías de escala en la fabricación aditiva no ha estado utilizando una impresora lo suficientemente grande”, afirmó Brian Neff, fundador y director ejecutivo de Sintavia. “Con más de un metro cúbico de desplazamiento y ocho láseres nLIGHT de próxima generación, la nueva M 8K de Sintavia no solo permitirá diseñar e imprimir componentes de gran tamaño y complejidad, sino que también reducirá drásticamente el precio unitario de las unidades más pequeñas. Según nuestra experiencia, existe un aumento exponencial en la utilidad del diseño del producto cuando las dimensiones de la cámara de construcción aumentan linealmente, y el M 8K tiene la cámara de construcción más grande de todas”.

“Durante los últimos seis años, ha sido un placer trabajar junto con Brian y su equipo, ya que juntos hemos ampliado los límites para lograr máquinas más grandes y más rápidas en la industria aeroespacial y de defensa”, señaló Martin Bullemer, director general de AMCM GmbH. “Es natural que el primer M 8K en Estados Unidos (y el primero en cualquier lugar del mundo con un eje Z extendido) fuera para Sintavia. Esperamos trabajar con el equipo de Sintavia para ver cómo aplican esta tecnología innovadora”.

Actualmente, Sintavia opera una flota de diecisiete impresoras AMCM y EOS GmbH, incluidas dos impresoras M 4K que adquirió en 2021. La arquitectura M 8K se basa en la plataforma M 4K, que a su vez se basó en la arquitectura de la exitosa impresora multiláser EOS M400- 4. AMCM lanzó oficialmente la M 8K en septiembre de 2023 con ArianeGroup como cliente de lanzamiento europeo. ArianeGroup, una empresa conjunta entre Airbus y Safran, utilizará la primera M 8K, a principios de 2025, para imprimir una gran cámara de combustión para su motor cohete Prometheus. Se espera que el M 8K de Sintavia funcione con una aleación de níquel.

Acerca de Sintavia

Sintavia diseña y produce por fabricación aditiva una nueva generación de sistemas de propulsión y termodinámica para la industria aeroespacial y de defensa. Sintavia, miembro fundador de la Additive Manufacturer Green Trade Association, trabaja con los más altos estándares de calidad del sector y cuenta con numerosas certificaciones Nadcap y otras acreditaciones aeroespaciales. Para más información, visite http://www.sintavia.com.

Acerca de AMCM GmbH

AMCM (Additive Manufacturing Customized Machines) ofrece soluciones de fabricación aditiva personalizadas basadas en tecnología y procesos EOS de eficacia comprobada que establecen el punto de referencia para la impresión 3D en metal. Las máquinas se construyen con distintos grados de personalización, ya sea diseñadas casi desde cero o como sistemas EOS modificados y mejorados. Esto implica la personalización del proceso, incluido el uso de nuevos láseres, conceptos de calefacción adaptados y diferentes tamaños de puntos, así como volúmenes de construcción modificados. AMCM es una empresa del Grupo EOS. Para obtener más información, visite https://amcm.com/.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

