Sindicato de Actores premia a los mejores actores del 2023

La edición de los premios del Sindicato de Actores de la Pantalla, conocidos como SAG Awards, desarrolló la 29 edición pasado domingo.

El evento cinematográfico se desarrolló en el Fairmont Century Plaza de los Ángeles y tuvo como propósito rendir homenaje a las mejores actuaciones del año.

La elección de los ganadores de los premios del Sindicato de Actores la hacen los mismo protagonistas, votando entre compañeros o por ellos mismos.

“El premio a mejor película se la llevó Everything Everywhere All at Once con las estrellas Michelle Yeo, Jaime Lee Curtis y Ke Huy Quan”, se destacó sobre los resultados de las votaciones.

La categoría de televisión, la ganó el elenco de Abbott Elementary y The White Lotus.

En la edición 29 de los premios del Sindicato de Actores se transmitió en vivo en el canal de YouTube en Netflix.

Algunos de los ganadores son: Sam Elliott como el mejor actor en una película para televisión o miniserie; Jessica Chastain en su actuación “George & Tammy”.

El mejor actor a un papel principal se lo llevó Brendan Fraser en “The Whale”, quien también se posiciona como uno de los favoritos al premio Oscar.

El Sindicato de Actores eligió a Michelle Yeoh en “Everything Everywhere All at Once” como la major actriz en un papel principal.