Silver Lake cerrará la compra de Endeavor a USD 27,50 por acción el 24 de marzo

MENLO PARK, (California) y NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--Por medio del presente comunicado, Silver Lake anuncia que cerrará la adquisición de Endeavor Group Holdings, Inc. (NYSE: EDR) a USD 27,50 por acción el 24 de marzo de 2025, sujeto únicamente a las condiciones que Silver Lake confía que se cumplirán antes de esa fecha. Hace casi un año, Silver Lake suscribió un acuerdo de fusión vinculante a este precio tras extensas negociaciones con un comité especial de directores independientes de la empresa, y tiene plena confianza en que USD 27,50 era y es adecuado y de justa consideración para todos los accionistas de Endeavor. El precio de USD 27,50 representa una prima del 57 % sobre el precio no afectado de cierre por acción de Endeavor al 24 de octubre de 2023, el último día de cotización completo antes de que Silver Lake anunciara su intención de realizar una propuesta de compra de la empresa.





Se ha informado en la prensa que grandes grupos de accionistas han arbitrado el acuerdo para forzar una valoración por demanda. Silver Lake considera que la negociación dominante de estos fondos de capitales de riesgo, muchos de los cuales han acumulado posiciones importantes en acciones de Endeavor (y posiblemente de su filial pública, TKO Group Holdings, Inc. [NYSE: TKO]) solo después de anunciado el acuerdo, ha provocado un aumento artificial del precio de la acción. Esta valoración otorga a los demandantes el derecho a acceder a un valor justo de sus acciones de Endeavor, no a montos atribuibles a un aumento artificial provocado por actividades de arbitraje.

Con este telón de fondo, Silver Lake aprovecha el presente comunicado para informar a todos los demandantes que no les pagará ningún tipo de contraprestación por fusión al cerrar el acuerdo ni en ningún momento hasta que estos reclamos de valoración se resuelvan de manera total, en línea con sus derechos según la ley de Delaware. Todos los accionistas que enviaron demandas de valoración válidas antes del plazo del 4 de febrero de 2025 pueden revisar sus derechos de valoración según la ley de Delaware después del cierre y presentar esos reclamos. No obstante, la ley de Delaware no contempla que los accionistas demandantes reciban la contraprestación por fusión en el momento del cierre del acuerdo ni antes de la decisión judicial final del litigio por valoración.

Además, todos los accionistas que compren acciones en el mercado después del plazo del 4 de febrero de 2025 deben tener en cuenta que no tienen derecho a demandar una valoración sobre esas acciones. Para obtener un resumen más detallado de los derechos de valoración, se recomienda a los accionistas consultar la Declaración de Información de Endeavor presentada en el Anexo 14C el 15 de enero de 2025.

Con vistas al futuro, Silver Lake seguirá focalizado en el negocio de Endeavor, en alianza con el equipo de gerentes de Endeavor y el resto de sus inversores principales. Silver Lake tiene la intención de defenderse vigorosamente en todos los litigios relacionados con la adquisición de Endeavor y busca cerrar la transacción.

Acerca de Silver Lake

Silver Lake es una firma de inversiones en tecnología global, con aproximadamente 102 mil millones de dólares en activos combinados bajo administración y en capital comprometido, además de un equipo de profesionales con oficinas en América del Norte, Europa y Asia. Las empresas de cartera de Silver Lake generan casi 258 mil millones de dólares de ingresos por año y emplean a aproximadamente 517.000 personas en todo el mundo.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

CONTACTOS DE SILVER LAKE

Prensa:



Matt Benson/Ginger Li



mediainquiries@silverlake.com

Edelman Smithfield



Jennifer.Stroud@edelmansmithfield.com