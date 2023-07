Sigo Seguros recauda 5,1 millones de dólares en la financiación de la preserie A

AUSTIN, Texas–(BUSINESS WIRE)–Sigo Seguros, la empresa tecnológica de seguros que crece rápidamente y que se dirige en particular a los hispanohablantes para ofrecerles servicios de seguros vehiculares a los inmigrantes y las comunidades de clases trabajadoras, anunció en el día de hoy que acaba de recaudar otros 5,1 millones de dólares en la financiación de la preserie A, que lidera en conjunto con los socios Zeal Capital Partners y Listen Ventures además de la participación de otros inversores existentes, como Chingona Ventures, Revolution’s Rise of the Rest, Fiat Ventures y Remarkable Ventures. La financiación se destinará a continuar con el rápido ritmo de crecimiento, ampliar la tecnología orientada al cliente y seguir digitalizando el proceso de suscripción.









Sigo Seguros está revolucionando la industria de seguros para vehículos porque ofrece una cobertura amplia y accesible para los conductores inmigrantes y de clases trabajadoras, que comienza con las comunidades latinas e hispanohablantes. La plataforma bilingüe y orientada al teléfono móvil elimina las comisiones adicionales y los factores de calificación sesgados, como la puntuación de créditos y el empleo. La empresa ofrece un servicio de atención al cliente que es excepcional, con precios transparentes y una experiencia integral bilingüe para un sector de los seguros de automóvil que los grandes operadores estaban ignorando.

“Nos superó la demanda de nuestro producto. La mayoría de nuestro crecimiento venía por recomendaciones”, aseguró Nestor Hugo Solari, cofundador y director ejecutivo de Sigo Seguros. “Lo que diferencia a nuestro producto es que comienza por entender a nuestra comunidad y a las necesidades que tiene. Zeal entiende que el acceso a productos financieros adecuados puede alimentar fuertemente la movilidad económica de nuestros clientes. Por eso, es un socio ideal para nosotros y le damos la bienvenida a nuestro equipo”.

“Sigo Seguros creó un producto de seguros que está diseñado específicamente para satisfacer las necesidades de los conductores hispanohablantes de clase trabajadora”, confirmó Andy Will, director de Zeal Capital Partners. “Ya que se dirige directamente al consumidor y tiene un enfoque digital, Sigo crea un mayor acceso con costos menores para las comunidades que más lo necesitan. No podría pensar en una mejor representación de nuestra estrategia de inversión inclusiva Inclusive Investing™. Tenemos suerte de estar en este camino con Nestor y su equipo”.

Sigo Seguros superó sus ventas del ejercicio anterior ya en el primer semestre de 2023 y tiene previsto duplicar su equipo a fin de año. Esta financiación posiciona a la empresa para su expansión hacia nuevos mercados con comunidades de inmigrantes de gran envergadura y pocas opciones adecuadas para el seguro de automóvil. Este producto principalmente digital en un segmento tradicionalmente impulsado por el ladrillo y el cemento ha tenido eco entre sus clientes, lo cual se refleja en períodos de amortización medidos en semanas y meses, en lugar de años, como suele ser el caso en los seguros de automóviles.

Para saber más sobre Sigo Seguros y sus soluciones de seguros de automóviles inclusivos, visite sigoseguros.com.

Acerca de Sigo Seguros

Sigo Seguros es una empresa de seguros y tecnología que se centra en la prestación de servicios de seguros de automóviles para comunidades inmigrantes y de clase trabajadora. Fundada en 2019 y con sede en Texas, la empresa está comprometida a hacer que los seguros sean más accesibles y asequibles para todos, especialmente para la población latina e hispanohablante. Sigo Seguros lo logra a través del producto propio que lanzaron en agosto de 2021: una innovadora aplicación móvil y página web que ofrece precios transparentes y funciones fáciles de usar para atender las necesidades únicas de los clientes. Para obtener más información, visite sigoseguros.com.

Acerca de Zeal Capital Partners

Zeal Capital Partners tiene su sede en Washington D. C. y se asocia con proyectos tecnológicos de alto crecimiento en fases iniciales que dirigen diversos equipos de gestión que se replantean el crecimiento de las riquezas. Al ser una empresa de inversión en categorías específicas, Zeal está enfocada en la educación como vía al empleo, el bienestar financiero y la equidad de la salud. Estas categorías le permiten a Zeal capturar primero la medida alfa y luego alterar los sistemas en un camino hacia la movilidad económica turbo.

Acerca de Listen Ventures

Fundada en 2010, Listen es una empresa de capital riesgo que invierte en creadores de marcas que están obsesionados con el consumidor y que se encuentran en un punto de inflexión de los cambios de comportamiento. Listen utiliza una estrategia de inversión concentrada en las primeras etapas, en la que aprovecha a su equipo de inversores, expertos en conocimiento del consumidor e inversores creativos. Algunas de las marcas de su cartera son Calm, Factor, Public Goods, Miss Grass, Dame, Own Up y Slumberkins. Más información en Listen.co.

