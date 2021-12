SIGNA Sports United, plataforma tecnológica y de comercio electrónico líder en el mundo del deporte, comienza a cotizar en la Bolsa de Nueva York

SIGNA Sports United comenzará a cotizar el 15 de diciembre en la Bolsa de Nueva York con el símbolo “SSU”

El cierre de la combinación de negocios previamente anunciada proporciona a SSU unos ingresos brutos de 484 millones de dólares procedentes del fideicomiso YAC y una colocación privada de acciones ordinarias (“PIPE”) totalmente comprometida de inversores institucionales y de alta tecnología, fondos soberanos e individuos de alto patrimonio neto

SSU anuncia el cierre de la transacción de adquisición de WiggleCRC, creando la mayor plataforma de bicicletas online del mundo

BERLÍN–(BUSINESS WIRE)–SIGNA Sports United (“SSU” o la “empresa”), la plataforma de tecnología y comercio electrónico deportivo líder en el mundo, ha completado hoy su combinación de negocios previamente anunciada con Yucaipa Acquisition Corporation (NYSE: YAC) (“Yucaipa” o “YAC”). La combinación de negocios fue aprobada por los accionistas de Yucaipa en una reunión especial celebrada el 13 de diciembre de 2021. La empresa combinada operará como SIGNA Sports United y sus acciones ordinarias comenzarán a cotizar bajo el símbolo “SSU” en la Bolsa de Nueva York el miércoles 15 de diciembre de 2021.

Stephan Zoll, CEO, ha comentado: “Esta transacción es un hito para SIGNA Sports United, ya que proporciona capital para reforzar nuestra posición en el sector del comercio electrónico y de la tecnología deportiva de rápido crecimiento y nos permite continuar nuestra expansión en Europa, así como en Estados Unidos. SSU está comprometida con una estrategia de creación de valor a largo plazo y estamos encantados de comenzar nuestro viaje como empresa cotizada para desbloquear todo el potencial de nuestra plataforma e infraestructura”.

Cualidades clave de SSU

Modelo de negocio respaldado por las megatendencias a largo plazo en el amplio y fragmentado mercado de la venta minorista de artículos deportivos, con un alto crecimiento a largo plazo en los sectores verticales de interés

Marcas de tiendas web especializadas en deportes líderes en el mercado con más de 7 millones de clientes activos

Historial de crecimiento orgánico sólido de dos dígitos con capacidad demostrada para entrar en nuevos mercados

Atractivo perfil financiero evidenciado por una economía unitaria probada y márgenes en expansión

Oportunidad de introducir nuevos modelos de negocio con la expansión de la plataforma y el ecosistema impulsados por la tecnología

Trayectoria clara hacia la expansión global con una oportunidad única de consolidación mundial basada en una guía probada

Junto con el cierre de la combinación de negocios, SSU también ha finalizado la adquisición del WiggleCRC Group (“WiggleCRC”), creando la mayor plataforma de bicicletas online del mundo.

Zoll ha proseguido: “La adquisición de WiggleCRC es un gran logro estratégico para nosotros, que complementa fuertemente nuestra presencia geográfica y proporciona varias sinergias en la categoría de bicicletas. Estamos encantados de dar la bienvenida al equipo de Wiggle Chain Reaction Cycles a nuestro grupo y esperamos ampliar mutuamente nuestra posición como plataforma online de bicicletas líder a nivel mundial”.

Mike Özkan, presidente designado del consejo de administración de SSU, ha añadido: “SIGNA Sports United emerge hoy como un líder global en comercio electrónico y tecnología deportiva preparado para acelerar su expansión. Con el cierre de la combinación de negocios, así como la adquisición de WiggleCRC, SSU está dando el siguiente paso para acelerar aún más su expansión global como una empresa que cotiza en la Bolsa de Nueva York. La cotización permitirá a la empresa acelerar la consolidación estratégica del sector del comercio electrónico y la tecnología del deporte.”

Asesores

Citi actuó como asesor financiero principal de SSU. Moelis & Company LLC actuó como asesor financiero principal de Yucaipa. Jefferies actuó como asesor de mercados de capitales de YAC. Citi y Jefferies LLC actuaron como coagentes de colocación en la PIPE. Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP actuó como asesor legal principal de SSU, y Kirkland & Ellis LLP actuó como asesor legal principal de YAC.

Acerca de SIGNA Sports United

Un rendimiento inspirador. Unidos por la pasión. SSU es un grupo de tiendas web especializadas en deportes, impulsadas por nuestra plataforma tecnológica y de comercio deportivo líder. Nuestra estrategia de especialización nos permite destacar lo mejor de nuestras más de 1.000 marcas asociadas en las categorías de ciclismo, tenis, deportes al aire libre y deportes de equipo. Juntos servimos a nuestros más de 7 millones de clientes activos uniendo los grupos de datos deportivos del mundo, el talento digital y la pasión por la vida activa.

Para más información, visite: www.signa-sportsunited.com

Información adicional

El 10 de junio de 2021, SSU y YAC celebraron un acuerdo de combinación de negocios (que puede ser enmendado, complementado o modificado de otra manera de forma ocasional, el “acuerdo de combinación de negocios”) por y entre YAC, SSU, Signa Sports United B.V. (“Pubco”), Olympics I Merger Sub, LLC y Signa International Sports Holding GmbH. El 2 de julio de 2021, Pubco presentó una declaración de registro en el formulario F-4 a la Comisión de Valores y Bolsa de EE. UU. (SEC en sus siglas en inglés) con respecto a la propuesta de combinación de negocios contemplada en el acuerdo de combinación de negocios (la “combinación de negocios”), que fue modificada el 31 de agosto de 2021, el 18 de octubre de 2021, el 4 de noviembre de 2021, el 17 de noviembre de 2021, el 23 de noviembre de 2021 y el 24 de noviembre, 2021 y declarada efectiva el 24 de noviembre de 2021, que incluye un documento que sirve de folleto de Pubco con respecto a los valores que se emitirán en relación con la propuesta de combinación empresarial de Yucaipa con SSU contemplada en el acuerdo de combinación de negocios y una declaración de representación de Yucaipa con respecto a la junta general. La declaración de poder/prospecto definitivo se presentó ante la SEC el 26 de noviembre de 2021 (el “poder/prospecto definitivo”).

Declaraciones prospectivas

Algunas de las declaraciones realizadas en este comunicado de prensa, incluida la descripción de las transacciones, los acuerdos y otra información contenida en el mismo y en los anexos (en conjunto, este “comunicado de prensa”), no son hechos históricos, sino “declaraciones prospectivas” a efectos de las disposiciones de salvaguarda de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Las declaraciones prospectivas suelen ir acompañadas de palabras como “cree”, “puede”, “hará”, “estima”, “continúa”, “anticipa”, “pretende”, “espera”, “debería”, “podría”, “haría”, “planea”, “predice”, “potencial”, “parece”, “busca”, “futuro”, “perspectiva”, “sugiere”, “objetivos”, “proyectos”, “previsión” y expresiones similares que predicen o indican acontecimientos o tendencias futuras o que no son declaraciones de asuntos históricos. Estas declaraciones prospectivas incluyen, entre otras, declaraciones relativas a acontecimientos futuros, los resultados y beneficios futuros estimados o previstos de la empresa combinada tras la combinación de negocios, las oportunidades futuras para la compañía combinada, los futuros productos y servicios planificados, la estrategia y los planes de negocio, los objetivos de la dirección para las futuras operaciones de SSU, el tamaño del mercado y las oportunidades de crecimiento, la posición competitiva, las tendencias tecnológicas y de mercado, y otras declaraciones que no son hechos históricos. Estas declaraciones se basan en las expectativas actuales de la dirección de SSU y no son predicciones de los resultados reales. Estas declaraciones prospectivas se facilitan únicamente con fines ilustrativos y no pretenden ser, ni deben ser argumentadas por ningún inversor, como una garantía, una seguridad, una predicción o una declaración definitiva de hechos o probabilidades. Los hechos y circunstancias reales son difíciles o imposibles de predecir y diferirán de las hipótesis. Todas las declaraciones prospectivas se basan en estimaciones y previsiones y reflejan los puntos de vista, las suposiciones, las expectativas y las opiniones de SSU, que están sujetas a cambios debido a diversos factores, incluyendo, entre otros, los cambios en las condiciones económicas generales como resultado de la pandemia de la COVID-19. Todas estas estimaciones, suposiciones, expectativas, previsiones, puntos de vista u opiniones, identificadas o no en este comunicado de prensa, deben considerarse indicativas, preliminares y con fines meramente ilustrativos, y no deben considerarse necesariamente indicativas de resultados futuros.

Muchos acontecimientos y circunstancias reales están fuera del control de Yucaipa y SSU. Estas declaraciones están sujetas a una serie de riesgos e incertidumbres en relación con los negocios de SSU y la fusión empresarial, y los resultados reales pueden diferir materialmente. Estos riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros, las condiciones económicas, políticas y empresariales generales; los cambios en las condiciones empresariales, de mercado, financieras, políticas y legales nacionales o extranjeras; el resultado de cualquier procedimiento legal que pueda iniciarse contra las partes tras el anuncio de la fusión empresarial; el riesgo de que no se obtenga la aprobación de los accionistas de Yucaipa o SSU de la potencial transacción; la imposibilidad de obtener los beneficios previstos de la fusión empresarial, incluida la dificultad de integrar los negocios de Yucaipa, SSYU y WiggleCRC; el riesgo de que la fusión empresarial perturbe los planes y operaciones actuales como consecuencia del anuncio y la consumación de la fusión empresarial; la capacidad de la empresa fusionada para crecer y gestionar el crecimiento de forma rentable y retener a sus empleados clave, incluido su equipo ejecutivo; la incapacidad de mantener la cotización de los valores de la empresa posterior a la adquisición en la Bolsa de Nueva York tras la fusión empresarial; los costes relacionados con la fusión empresarial; el nivel general de demanda de los servicios de SSU; las condiciones económicas generales y otros factores que afecten a la actividad de SSU; la capacidad de SSU para aplicar su estrategia empresarial; la capacidad de SSU para gestionar los gastos; los cambios en la legislación y la reglamentación gubernamental aplicables y el impacto de dichos cambios en el negocio de SSU, la exposición de SSU a las reclamaciones de litigios y otras contingencias de pérdidas; los riesgos asociados con la prensa negativa o el daño a la reputación; las interrupciones y otros impactos en el negocio de SSU, como resultado de la pandemia de COVID-19 y las acciones gubernamentales y las medidas restrictivas implementadas en respuesta; la capacidad de SSU para proteger las patentes, las marcas comerciales y otros derechos de propiedad intelectual; cualquier infracción o interrupción de la infraestructura tecnológica de SSU; los cambios en las leyes fiscales y las responsabilidades; y los cambios en los riesgos legales, reglamentarios, políticos y económicos y el impacto de tales cambios en el negocio de SSU.

La anterior lista de factores no es exhaustiva. Debe considerar cuidadosamente los factores anteriores y los otros riesgos e incertidumbres que se describen en la sección “Factores de riesgo” de la declaración de poder/prospecto definitivo y en otros documentos presentados por Pubco de manera puntual a la SEC. Pueden existir riesgos adicionales que Pubco desconozca en la actualidad o que Pubco considera actualmente irrelevantes y que también podrían hacer que los resultados reales difieran de los contenidos en las declaraciones prospectivas. Además, las declaraciones prospectivas proporcionan las expectativas, los planes o las previsiones de Pubco, según corresponda, sobre eventos y opiniones futuras a la fecha de esta comunicación. Pubco prevé que los acontecimientos y desarrollos posteriores harán que las valoraciones de Pubco cambien. Sin embargo, aunque Pubco puede optar por actualizar estas declaraciones prospectivas en algún momento en el futuro, renuncia específicamente a cualquier obligación de hacerlo. Estas declaraciones prospectivas no deben ser consideradas como representativas de las evaluaciones de Pubco en cualquier fecha posterior a la fecha de este comunicado de prensa. Por consiguiente, no se debe confiar indebidamente en las declaraciones prospectivas.

Descargo de responsabilidad

Este comunicado de prensa tiene únicamente fines informativos y no constituye una oferta de compra, venta o intercambio, ni una solicitud de oferta de venta, suscripción, compra o intercambio de valores, ni una solicitud de voto en ninguna jurisdicción en virtud de la fusión empresarial u otra, ni habrá ninguna venta, emisión o transferencia de valores en ninguna jurisdicción que contravenga la legislación aplicable. No se realizará ninguna oferta de valores salvo mediante un folleto que cumpla los requisitos del artículo 10 de la Ley de Valores.

LA INVERSIÓN EN CUALQUIERA DE LOS VALORES DESCRITOS EN ESTE DOCUMENTO NO HA SIDO APROBADA O DESAPROBADA POR LA SEC O POR CUALQUIER OTRA AUTORIDAD REGULADORA, NI NINGUNA AUTORIDAD HA APROBADO O RESPALDADO LOS MÉRITOS DE LA OFERTA O LA EXACTITUD O ADECUACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO. CUALQUIER DECLARACIÓN EN CONTRARIO CONSTITUYE UN DELITO.

