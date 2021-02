SIGN4L presenta nuevas capacidades de guerra electrónica en IDEX 2021

V-Protect garantiza la interferencia de señales de radiofrecuencia

NavControl-G permite la suplantación de GPS para contrarrestar los UAV

ABU DABI, Emiratos Árabes Unidos–(BUSINESS WIRE)–SIGN4L, un proveedor dinámico de soluciones ágiles y adaptables de inteligencia y guerra electrónica (EW&I), lanzó hoy dos soluciones de vanguardia diseñadas para ofrecer una ventaja táctica en las misiones del mañana. V-Protect, un sistema de interferencia de comunicaciones por radiofrecuencia (RF), y NavControl-G, una capacidad especializada contra drones, se encuentran bien posicionados para convertirse en revolucionarios en la configuración de resultados favorables dentro un panorama de defensa cada vez más digitalizado.





Las soluciones se dieron a conocer en el pabellón EDGE de la Exposición y Conferencia Internacional de Defensa (IDEX 2021) que se lleva a cabo hasta el 25 de febrero en el Centro Nacional de Exposiciones de Abu Dabi (ADNEC).

V-Protect es un avanzado sistema de interferencia móvil activo y reactivo de alta potencia destinado a asistir a bloquear tecnologías de señales de RF terrestres comunes, así como equipos portátiles de comunicaciones por satélite, radio, walkie-talkie, frecuencias móviles y wifi. Contando con medidas contra artefactos explosivos improvisados (C-IED) y drones, el intuitivo modelo se instala en un todoterreno estándar y ofrece operabilidad automática al utilizar 16 canales y amplificadores de potencia de alta emisión para brindar apoyo para mejorar el rango de protección y combatir diversas amenazas a lo largo del dominio de la frecuencia.

NavControl-G es una unidad transmisora sofisticada diseñada para ayudar a evitar que los vehículos aéreos no tripulados (UAV) ingresen sin autorización en lugares específicos. Para ayudar a proteger un área sensible, el sistema puede emular señales de GPS para generar imprecisiones de posición y tiempo, tomando así el control de los vehículos no tripulados que no brindan cooperación. Encapsulado en un contenedor a prueba de choques, el sistema se puede integrar a la perfección dentro de múltiples configuraciones, ya sea en ubicaciones fijas o desplegadas en el campo cuando se lo requiera.

Waleid Al Mesmari, vicepresidente de gestión de programas para el grupo de Inteligencia y Guerra Electrónica en EDGE, expresó lo siguiente: “La guerra electrónica y la inteligencia se constituyen en la columna vertebral de los sistemas modernos de seguridad y defensa. SIGN4L está a la vanguardia en la innovación de tecnologías que ayudan a nuestros clientes a ampliar sus opciones dentro de un mundo en rápida evolución. Al asistir a nuestros clientes con la gestión de sus complejos requisitos de seguridad y rendimiento, nuestras soluciones más recientes son ejemplos de primer orden de nuestras ofertas ágiles operativas que concentran la energía en ocultar, neutralizar y atacar a los adversarios”.

SIGN4L aporta un espíritu de puesta en marcha para diseñar y producir productos y servicios de seguridad digitales y basados en RF de arquitectura abierta de última generación para gobiernos y empresas de la región. La compañía ha implementado un ciclo riguroso de análisis, investigación y desarrollo de amenazas para monitorear, analizar y contrarrestar los riesgos emergentes. SIGN4L es parte del grupo de Inteligencia y Guerra Electrónica en EDGE, un grupo de tecnologías avanzadas que se encuentra entre los 25 principales proveedores militares del mundo.

