SIDE anuncia su colaboración en Cyberpunk 2077

Los Ángeles–(BUSINESS WIRE)–SIDE, proveedora de sonido galardonada en la industria del videojuego y conocida por sus veinticinco años de trabajo puntero en el mercado del entretenimiento global, anunció hoy que han sido el socio exclusivo de CD PROJECKT RED en la producción de voz en inglés del juego de mundo abierto Cyberpunk 2077.

SIDE citó otros datos impresionantes del proyecto, incluyendo las 2500 horas de grabación de voces para el juego. “Sabíamos que sería una labor inmensa”, dijo la jefa del estudio de Los Ángeles, Jacquie Shriver-Sladeck. “Entre Londres y LA, hemos entregado un total de 117 586 archivos de sonido al equipo de CDPR”.

Borys Pugacz-Muraszkiewicz, director de la adaptación inglesa por parte de CDPR, apuntó: “El proyecto no tiene precedentes en cuestión de alcance y complejidad. Si te fijas en el número de frases, al tamaño del elenco y, sobre todo, a su diversidad, hemos sobrepasado la serie de juegos de The Witcher de una forma pasmosa. Y me atrevo a decir que SIDE cumplió en estos aspectos como muy pocos habrían podido o se habrían atrevido a intentar siquiera. SIDE puso a nuestro servicio durante todo el proyecto un capacitado equipo de producción, técnico, directores y talentos. Estamos hablando de un periodo de tiempo muy significativo. Y esto fue así en múltiples localizaciones, a menudo con poco tiempo de aviso. Servicios de calidad, resultados de primera clase y un trabajo que empuja los límites de la creatividad: eso es con lo que contamos por parte de SIDE”.

CD PROJEKT RED tiene conexión con SIDE desde hace mucho tiempo: “Hemos tenido la suerte de haber colaborado en el pasado en varios proyectos increíbles y muy esperados. Participar en proyectos como este es algo increíble: tienen personajes complejos, grandes historias… ¡tanto con lo que trabajar! Te arremangas sin dudarlo y te pones a trabajar con los desarrolladores, determinando qué hace falta, para cuándo y cómo se va a hacer. Nuestro propio umbral de calidad es alto, así que sabíamos que podríamos cumplir con lo acordado”, dice Sini Downing, jefa de producción de SIDE Londres.

Martin Vaughan CDG, director de reparto de SIDE, dice: “Lo mejor de trabajar con CDPR es la forma tan intensa y específica en la que conciben los mundos que crean. La hora de determinar el reparto es fantástica, porque ayuda mucho a dar una visión clara de lo que buscamos y el tipo de actores que necesitamos para dar vida a estos personajes. Fueron muy generosos durante todo el proceso de selección, proporcionándonos diseños tempranos de los personajes, trasfondos detallados y esbozos de algunas cinemáticas para ayudarnos a asentar quiénes eran estos personajes y el contexto en el que existían”.

Jacquie Shriver-Sladeck concluyó: “Trabajar en Cyberpunk 2077 ha sido todo un honor. Han sido casi tres años de colaboración con CD PROJEKT RED y ahora estamos deseando probar el juego con el resto de jugadores que esperan con anhelo este título”.

