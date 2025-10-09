¡Si eres amante de las plantas, alégrate! Zevo lanzó dos nuevas innovaciones para proteger tu hogar y tus plantas de los insectos

La nueva línea de Zevo adopta un enfoque doble para combatir los insectos

CINCINNATI--(BUSINESS WIRE)--A medida que las temperaturas bajan y llevas tus encuentros y tus plantas al interior, los insectos también encuentran su camino para meterse, a menudo atraídos por las mismas plantas de interior que amas. Por suerte, Zevo amplió su línea de soluciones antiplagas seguras con el lanzamiento de la trampa de insectos voladores para plantas Zevo Plant Flying Insect Trap y la espuma y trampa letal Zevo Trap+Kill Foam. Juntos, están diseñados de manera única para proteger tus queridas plantas de los insectos voladores y rastreros que son atraídos por ellas.





Cuando sientes el primer frío del aire, llevas tus plantas de exterior al interior, pero también puedes estar metiendo a algunos huéspedes no deseados: insectos. Aunque una encuesta de 2024 encontró que la mayoría de las personas (60 %) reaccionan tan rápido como pueden al ver un insecto1, esa urgencia no se encuentra frente a los insectos voladores más pequeños. Esa indiferencia frente a los insectos más pequeños deja tu hogar y tus plantas de interior vulnerables.

La trampa número uno para insectos voladores de Zevo —Flying Insect Trap2— ha sido adaptada para las plantas. Utiliza luz azul y UV para atraer mosquitos del hongo y otros insectos voladores lejos de tus plantas de interior. Su tamaño compacto permite colocarlo discretamente junto a tus macetas, lo que protege efectivamente a tus adoradas plantas de los insectos.

"Como amante de las plantas, con cientos de ellas en mi hogar, he aceptado que los insectos son parte de la vida", dijo el estilista de interiores, autor y experto en plantas, Hilton Carter. "Pero con la nueva trampa pensada para plantas de Zevo, finalmente tenemos una solución fácil de usar que atrae eficazmente a los mosquitos del hongo antes de que puedan multiplicarse en la tierra. Francamente, es la innovación que estaba esperando desde que llevé mi primera planta a casa".

Para los insectos rastreros más grandes, el nuevo Trap+Kill Foam de Zevo utiliza una mezcla potente de aceites esenciales para atrapar a los insectos y eliminarlos rápidamente y de manera visible. Estos productos juntos son un golpe combinado para defender tu hogar de los insectos.

"Sabemos que un solo insecto puede arruinar los momentos que tienes para disfrutar en casa, y que la belleza de las plantas de interior es esencial para ese disfrute", dijo Rob Reinerman, vicepresidente de Procter & Gamble Ventures. "Con la adición de estas dos innovaciones —Zevo Plant y Trap+Kill Foam— a nuestra gama de productos sin riesgos para las personas y letales para los insectos, podemos ofrecer una defensa completa contra plagas invasoras".

La trampa de insectos voladores para plantas Zevo Plant Flying Insect Trap estará disponible a un precio de venta sugerido de $19,99. La espuma y trampa letal Zevo Trap+Kill Foam de 12 oz tiene un precio de venta sugerido de $7,99 y ya está disponible en Walmart.com. Para encontrar un minorista local que ofrezca productos Zevo, utilice el localizador de tiendas de Zevo. Para obtener más información, visite Zevo en línea o póngase en contacto a través de Facebook e Instagram.

____________________

1 Encuesta realizada por Talker Research en nombre de Citizen Relations y Zevo, julio de 2024

2 Basado en datos de ventas de Nielsen

Acerca de Zevo™

Lanzado en 2017, Zevo ofrece productos de prevención de plagas que eliminan insectos alrededor y dentro de tu hogar de un modo distinto. Como parte de Procter & Gamble, la gama de Zevo incluye aerosoles para insectos que habitan en casas, sistemas de trampas-enchufe y productos de aplicación corporal para controlar insectos rastreros y voladores. Diseñamos para molestar a los insectos, no a tu familia. Los productos Zevo están disponibles en todos los principales minoristas de EE. UU. Para más información, visite Zevo online o contáctanos en Facebook e Instagram.

Acerca de Procter & Gamble

P&G atiende a consumidores de todo el mundo con uno de los portafolios más fuertes de marcas confiables y de calidad, entre ellas, Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Vicks® y Whisper®. La comunidad P&G opera en aproximadamente 70 países. Acceda al sitio https://www.pg.com para conocer las últimas noticias e información sobre P&G y sus marcas. Para otras noticias de P&G, puede ingresar a https://www.pg.com/news.

Acerca de Hilton Carter

Hilton Carter es estilista de interiores y de plantas, autor y artista. Tiene un seguimiento muy leal en Instagram (@hiltoncarter), donde comparte su conocimiento sobre el cuidado de plantas y estilismo con una comunidad amante de la naturaleza y el diseño. Cuando no está trabajando en un proyecto, Hilton disfruta de su hogar en Baltimore junto a su esposa Fiona y sus hijas Holland y Vada.

Metodología

Talker Research encuestó a 2000 estadounidenses de la población general; la encuesta fue encargada por Citizen Relations y Zevo; y administrada y dirigida en línea por Talker Research entre el 23 y el 29 de julio de 2024.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Lauren McNutt, Citizen Relations



lauren.mcnutt@citzenrelations.com

Emma Walker, Procter & Gamble



Emma.Walker@pg.com