“Si acepto el reggaetón no me respeto a mí misma”: Joven dice no a la música “morbosa”

El mensaje de una joven en contra del reggaetón ha generado polémica en las redes sociales al llamar a la letra de la música morbosa.

Según la joven, identificada en TikTok como @entremispecas, pidió a las mujeres que se amen así mismas y dejen de escuchar canciones con letras doble sentido.

“Tomé la decisión de sacar el reggaetón de mi vida… te están vendiendo la imagen de una mujer idealizada. En sus videos y en sus letras nos están querie4ndo decir que somos influenciables, manipulables y domesticables”, cuestionó la joven sobre las letras de música como Bad Bunny y otros.

La joven asegura que el reggaetón está escrito por hombres morbosos que dicen cochinadas y barbaridades en contra de las mujeres.

“Que a mí alguien me hable así y que yo lo acepte. ¡Hombre, no me respeto a mí misma!”, dijo la joven tiktokera.

Inmediatamente, los usuarios comenzaron a compartir y comentar su opinión, generando todo un debate.

Mientras unos aseguran que la música reggaetón es “basura”, otros la defienden indicando que se han dejado los tabúes hablando claramente de sexo.

“Es por eso que yo no más, porque me valoro, me respeto y no puedo contemplar que las mujeres sean tratadas así”, concluyó.

La petición de la joven llega en uno de los mejores momentos del cantan Bad Bunny, quien es el artista más escuchado en Spotify y el segundo más reproducido en YouTube.