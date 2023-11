Shufti Pro reconocido como proveedor de muestra para la verificación de identidad en el Gartner® Hype Cycle™ for Digital Identity, 2023

The Gartner® Hype Cycle™ for Digital Identity, 2023, arroja luz sobre las tecnologías emergentes que probablemente impulsarán la eficiencia de las empresas y los líderes en innovación.





LONDRES–(BUSINESS WIRE)–Shufti Pro ha sido reconocido como proveedor de muestra en el informe Gartner Hype Cycle for Digital Identity 2023, que se publicó el 26 de julio de 2023. Los usuarios pueden leer y descargar el informe, disponible solo para suscriptores de Gartner®.

Shufti Pro se menciona al final de la página, en “Proveedores de muestras”, en la página 59, entre otros proveedores de muestras.

“Llevamos proporcionando soluciones innovadoras de IDV a empresas de todo el mundo desde 2017 y seguimos mejorando mediante la implementación de las últimas mejoras tecnológicas y sólidas políticas de seguridad de datos”, afirma Victor Fredung, CEO de Shufti Pro.

Las crecientes preocupaciones de la IA generativa

El informe de Gartner también arroja luz sobre la creciente preocupación que suscita la tecnología de falsificación profunda y su creciente uso por parte de los estafadores:

“Un atacante podría utilizar un ataque de presentación (por ejemplo, utilizando una imagen de la cara del objetivo). Las afirmaciones de los vendedores sobre la detección de ataques de presentación (PAD) requieren un escrutinio cuidadoso. La evaluación exhaustiva está más allá de la capacidad de la mayoría de los compradores. Las técnicas PAD activas pueden erosionar las ventajas de UX. Los ataques de IA generativa (“deepfake”) exigen contramedidas más sofisticadas, que se convierten en el diferenciador clave entre vendedores”.

Garantizar la confianza en la identidad de una persona

El informe indicaba lo siguiente:

“Los protocolos de autenticación son los que más avanzan, impulsados por el interés en las passkeys, es decir, las credenciales multidispositivo. Las innovaciones que proporcionan confianza en las afirmaciones de identidad en el mundo real están llegando a su punto álgido. Esto incluye la verificación de identidad y la afirmación de identidad centrada en datos”.

Shufti Pro: fortalecer la confianza y la seguridad en la era digital

Shufti Pro garantiza a las empresas que solo las personas de confianza y reales pueden pasar la verificación, con una tasa de precisión de hasta el 99,7 %. La plataforma ofrece a las empresas soluciones integrales de KYC y KYB, compatibles con más de 10 000 documentos de identidad en más de 150 idiomas. La empresa acelera la confianza en todo el mundo proporcionando servicios de IDV basados en IA de última generación y frustrando el fraude en línea en todo el mundo

Además, Shufti Pro reconoció la importancia de una solución IDV capaz de detectar con eficacia los engaños falsos más profundos y desarrolló el algoritmo de autenticación biométrica más potente, con el objetivo de eliminar todo tipo de intentos modernos de suplantación de identidad. La plataforma incorpora un algortimo de percepción de la profundidad y detección de la vitalidad, que detecta eficazmente todo tipo de falsificaciones e intentos de enmascaramiento utilizados por los estafadores.

Gartner, Hype Cycle for Digital Identity, 2023, 26 de julio de 2023. Gartner y Hype Cycle son marcas registradas de Gartner, Inc. y/o sus filiales en EE. UU. e internacionalmente y se utilizan aquí con permiso. Todos los derechos reservados.

Descargo de responsabilidad: Gartner no respalda a ningún proveedor, producto o servicio descrito en sus publicaciones de investigación, y no aconseja a los usuarios de tecnología que seleccionen únicamente a los proveedores con las calificaciones más altas u otra designación. Las publicaciones de investigación de Gartner consisten en las opiniones de la organización de investigación de Gartner y no deben interpretarse como declaraciones de hecho. Gartner renuncia a toda garantía, expresa o implícita, con respecto a esta investigación, incluida cualquier garantía de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular.

Acerca de Shufti Pro

Shufti Pro es un proveedor líder de servicios IDV que ofrece soluciones KYC, KYB, KYI, AML, verificación biométrica y OCR, acelerando la confianza en todo el mundo. Cuenta con siete oficinas internacionales y ha lanzado más de 17 productos y soluciones de IDV complementarios desde su creación en 2017. Con la capacidad de verificar de forma automática y segura más de 10 000 documentos de identidad en más de 150 idiomas, Shufti Pro presta servicio a clientes de más de 240 países y territorios.

