Shufti Pro reconocida en la Guía de Mercado Gartner® 2023 en el rubro verificación de identidad

Meta descripción: La Guía de Mercado Gartner® 2023 para la Verificación de Identidad se centra en las características de los proveedores de IDV (por IDentity Verification), los riesgos y las recomendaciones para los líderes en seguridad y gestión de riesgos.





Según el informe, «la verificación de la identidad ayuda a ofrecer seguridad, conformidad y confianza en todos los casos de uso. Los responsables de la seguridad y la gestión de riesgos deben diferenciar entre proveedores basándose en las características que aumentan la verificación de identidad básica, los enfoques de implementación novedosos y la capacidad para gestionar vectores de ataque con tecnología de IA».

LONDRES–(BUSINESS WIRE)–Shufti Pro ha obtenido el reconocimiento como «Vendedor representativo» en la Guía de Mercado Gartner 2023 para la «Verificación de identidad», publicada el 7 de septiembre de 2023.

El informe afirma: «Un programa de Conozca a su cliente (KYC) se enmarca en el programa más amplio de lucha contra el blanqueo de capitales (AML) de una organización. Por ello, la verificación de la identidad es un pilar de KYC, pero la verificación de la identidad por sí sola no es KYC».

Los usuarios pueden leer y descargar el informe (Únicamente para suscriptores de Gartner).

Criterios del informe para seleccionar al proveedor

Shufti Pro destaca entre los demás proveedores de verificación de identidad en la «Nota 2: Selección de proveedores representativos» de la página 17.

«Vemos que todas las estadísticas y la información relativas a las crecientes amenazas que se ofrecen en el informe están sucediendo en el mundo real, lo que resulta totalmente alarmante. Al ser uno de los proveedores de IDV de más rápido crecimiento, nuestro objetivo es erradicar el fraude en línea de la industria digital. De cara al futuro, Shufti Pro se centrará en mejorar las medidas de IDV, con el objetivo de eliminar el fraude en línea en todas las industrias», declaró Victor Fredung, director ejecutivo de Shufti Pro.

Shufti Pro – Acelerar la confianza en todo el mundo

La solución de verificación de identidad de Shufti Pro ayuda a los clientes a confiar en que el usuario con el que están tratando es una identidad legítima. Fortalece a las empresas frente a la creciente amenaza de la delincuencia financiera en diversos sectores y, al mismo tiempo, les permite cumplir con los organismos reguladores. La empresa utiliza un algoritmo propio de aprendizaje automático, «Shufti Pro’s Three Layer AI Model», que tiene capacidad para detectar intentos de suplantación y falsificación profunda (o «deepfake») con una precisión de hasta el 99 %.

Modelo de IA de tres capas de Shufti Pro

La empresa utiliza un novedoso modelo de tres capas para garantizar que la verificación sea precisa al máximo nivel. Así, fomenta la confianza entre las empresas y elimina las falsificaciones profundas. Incluye:

IA (primera capa)

Revisión humana (segunda capa)

Control de calidad (tercera capa)

Guía de Mercado Gartner para la verificación de identidad, 7 de septiembre de 2023

Descargo de responsabilidad: Gartner no respalda a ningún proveedor, producto o servicio que aparezca en sus publicaciones de investigación, y no aconseja a los usuarios de tecnología que seleccionen solo a aquellos vendedores con las calificaciones más altas u otra designación. Las publicaciones de investigación de Gartner constan de las opiniones de la organización de investigación de Gartner y no deben interpretarse como declaraciones de hechos. Gartner renuncia a toda garantía, expresa o implícita, con respecto a esta investigación, lo que incluye cualquier garantía de comerciabilidad o idoneidad para un propósito en particular.

GARTNER es una marca registrada y una marca de servicio de Gartner, Inc. o sus filiales en EE. UU. e internacionalmente y se utiliza aquí con permiso. Todos los derechos reservados.

Acerca de Shufti Pro

Shufti Pro es un proveedor líder de servicios de verificación de identidad (IDV) que ofrece soluciones KYC (conozca a su cliente), KYB (conozca a su negocio), KYI (conozca a su intermediario), e-IDV, cribado AML (lucha contra el blanqueo de capitales), verificación biométrica y OCR (reconocimiento óptico de caracteres), que aceleran la confianza en todo el mundo. Cuenta con siete oficinas internacionales y, desde su creación en 2017, ha lanzado más de 17 productos y soluciones complementarios de IDV. Con la capacidad de verificar de forma automática y segura más de 10 000 documentos de identidad en más de 150 idiomas, Shufti Pro se enorgullece de prestar servicio a clientes en más de 240 países y territorios.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Para obtener más información, comunicarse con:

Paul Keene



Director sénior de Marketing digital | Shufti Pro



paul.k@shuftipro.com

+44 020 3435 6498

Market Pro



Socio de Marketing | Shufti Pro



Shuftipromedia@marketpro.ai