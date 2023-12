Shiseido presenta fondo de capital riesgo

Shiseido Long Term Investments for the Future (LIFT) Ventures destinará sus inversiones iniciales a la innovación en belleza y bienestar

Contribuirá a concretar la visión de Shiseido de convertirse en una empresa de bienestar y belleza personal para 2030

NUEVA YORK–(BUSINESS WIRE)–Shiseido Company, Limited (The Prime Market of the Tokyo Stock Exchange: 4911) (“Shiseido”), empresa líder mundial en el sector de la belleza, ha anunciado hoy el lanzamiento de Shiseido Long Term Investments for the Future (LIFT) Ventures, una flamante sociedad de responsabilidad limitada, que será un vehículo para invertir en empresas innovadoras en fase inicial dentro del sector de la belleza y el bienestar. LIFT Ventures se dedica a invertir en tecnologías novedosas, plataformas innovadoras, marcas de alto crecimiento y nuevos modelos de negocio, entre otros. La creación de un fondo específico es consonante con el objetivo de Shiseido de convertirse en una empresa de bienestar y belleza personal. El fondo apuntará principalmente a la innovación atractiva en el hemisferio occidental, sin dejar de tener una perspectiva global.

Al mismo tiempo, la empresa también anunció las inversiones inaugurales del fondo en Phi Therapeutics, Inc. (“Phyla”), pionera en tecnología de bacteriófagos y en Patrick Kidd Holdings Pty Ltd. (“Patricks”), una empresa de la biotecnología. (“Patricks”), una marca de cosmética masculina con hincapié en un estilo de vida elevado. Phyla tiene su sede en San Francisco (California) y fue fundada por el doctor Yug Varma. Patricks está radicada en Sídney (Australia) y fue fundada por Patrick y Aimee Kidd.

“ Desde la fundación de Shiseido en 1872, la innovación ha sido un pilar fundamental de nuestra compañía y un componente imprescindible de nuestro futuro”, aseguró Masahiko Uotani, presidente y gerente general de Shiseido. “ La creación de LIFT Ventures representa una nueva oportunidad para asociarnos con organizaciones centradas en la creación de soluciones de belleza y bienestar pioneras y para recabar más información y tener acceso a las ambiciones de crecimiento de Shiseido. LIFT Ventures presenta una oportunidad muy esperada para construir conocimiento, generar valor y en última instancia, lograr un progreso significativo para todos”.

“ LIFT Ventures agiliza la visión continua de Shiseido, que pone el foco en la innovación y representa una extensión natural de nuestro compromiso de hacer realidad el futuro de la belleza y el bienestar”, subrayó el presidente y gerente general de Shiseido Americas, Ron Gee. “ Apoyar, orientar y potenciar nuevos negocios es un componente fundamental de nuestra hoja de ruta futura. Nos entusiasma compartir nuestra perspectiva única, ejercer nuestra amplia experiencia, forjar alianzas estratégicas y ayudar a los emprendedores afines a ampliar la escala y lograr un crecimiento a largo plazo. Y por todo eso, estamos encantados de asociarnos con Phyla y Patricks, dos empresas centradas en impulsar la innovación y ser actores disruptivos en sus categorías respectivas”.

LIFT Ventures será dirigida por Ron Gee y tendrá su sede en la ciudad de Nueva York

ACERCA DE SHISEIDO COMPANY, LIMITED

Shiseido se fundó en 1872 y fue la primera farmacia privada de estilo occidental en Japón. El negocio evolucionó gradualmente hasta convertirse en una empresa de cosméticos, que le ofrece al público la tecnología más avanzada y la estética más fina disponible en todo el mundo. En la actualidad, Shiseido es conocida en todo el mundo como la primera empresa de cosméticos con raíces japonesas y representa los estándares de calidad más estrictos. Con una impronta contemporánea e innovadora de gran contundencia, tras más de 150 años de actividad, las marcas del Grupo Shiseido se venden actualmente en más de 120 países y regiones. Con su nueva estrategia a mediano y largo plazo denominada “ EL CAMBIO EN 2025 y más allá”, Shiseido aspira a convertirse en una “EMPRESA DE BIENESTAR PERSONAL” para 2030, haciendo realidad su misión corporativa: INNOVACIONES EN BELLEZA PARA UN MUNDO MEJOR. Para más información, visite https://corp.shiseido.com/en/.

