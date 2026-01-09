Sheinbaum sobre lucha contra el narcotráfico de Trump en México: "Vamos a estrechar la comunicación" 

Claudia Sheinbaum responde a anuncio de Trump, después de que el presidente estadounidense advirtiera sobre posibles ataques contra organizaciones criminales mexicanas en territorio mexicano.

Ante esta declaración, la presidenta de México reafirmó que la política exterior de su gobierno está guiada por el respeto a la soberanía nacional y los principios constitucionales

"Vamos a estrechar la comunicación", dijo Sheinbaum, en un intento de minimizar las declaraciones de Trump al asegurar que solo es su manera de comunicar.

"No queremos pensar en otro escenario. Queremos seguir trabajando en este escenario para que la coordinación se estreche todavía mas en el marco de la defensa de la soberanía de ambos países y de la integridad territorial de México", dijo al descartar la posibilidad de que Trump cumpla con sus intimidaciones.

Preocupación por la relación bilateral

Las palabras de Trump provocaron reacciones inmediatas por parte de funcionarios y especialistas en política internacional, quienes advirtieron sobre los riesgos de una intervención sin autorización en el país latinoamericano.

Diversos expertos subrayan que este tipo de anuncios afectan la cooperación en materia de seguridad y podrían complicar la agenda común entre México y Estados Unidos basada en el respeto mutuo.