Sheinbaum reconoció que inteligencia de EEUU fue "clave" para la muerte de "El Mencho" 

La noticia de que Claudia Sheinbaum habló con Donald Trump tras el abatimiento de 'El Mencho' ha generado impacto tanto en México como en Estados Unidos.

El intercambio entre la presidenta electa y el mandatario estadounidense ocurre en un contexto de máxima tensión.

Esto sucede luego de la confirmación de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como "El Mencho", líder del cártel Jalisco Nueva Generación.

Durante la conversación, Sheinbaum y Trump se centraron en el futuro de la cooperación bilateral en materia de seguridad y combate al crimen organizado.

Ambos políticos reconocieron la importancia de reforzar las estrategias conjuntas ante la amenaza del narcotráfico que afecta a ambas naciones.

Según reportes recientes, el cártel Jalisco Nueva Generación había incrementado su influencia en regiones fronterizas. Por ello, altos funcionarios de ambos países se vieron motivados a establecer un diálogo directo.

"Le platiqué cómo había sido el operativo, que habíamos tenido ayuda de inteligencia por parte del Gobierno de los Estados Unidos, que iba muy bien la coordinación", reconoció la presidenta mexicana, dejando atrás el discurso de un México soberano.



Impacto internacional tras la caída de 'El Mencho'

La muerte de 'El Mencho' marca un antes y un después en la lucha contra el narcotráfico en la región. Su captura y posterior abatimiento han sido considerados uno de los golpes más contundentes al crimen organizado en la última década.

Expertos estiman que ahora surgen nuevos retos, como posibles reacomodos entre bandas y nuevas olas de violencia.

El comunicado oficial difundido por el equipo de Sheinbaum enfatizó la necesidad de cooperación con Washington, especialmente de cara a la próxima administración estadounidense.