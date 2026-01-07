Sheinbaum pide un “juicio justo” para Nicolás Maduro tras su captura

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, hizo un llamado este martes a Estados Unidos para que garantice un juicio justo y con celeridad al depuesto líder venezolano Nicolás Maduro, quien fue capturado en Caracas por fuerzas estadounidenses y trasladado a Nueva York para enfrentar cargos federales, informaron medios internacionales.

Maduro, acusado de narcotráfico entre otros delitos, se declaró no culpable durante su primera comparecencia ante un tribunal en Brooklyn y afirmó que fue secuestrado en su hogar por militares de Estados Unidos.

En su habitual conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum subrayó que, más allá de las opiniones personales sobre el gobierno de Maduro o el chavismo en Venezuela, es fundamental que se respeten los principios de justicia en cualquier proceso legal. “Ya detenido el presidente Maduro, lo que uno pide es juicio justo siempre… En este caso en particular, pues tiene que haber celeridad y justicia”, declaró la mandataria.

La presidenta mexicana también reiteró la postura histórica de México contra la intervención extranjera en asuntos internos de otros países. Sheinbaum afirmó que, aunque se pueda estar en desacuerdo con el liderazgo de Maduro, no se puede apoyar el uso de la fuerza por parte de una potencia para llevarse a un presidente.

El pronunciamiento se produce en medio de reacciones internacionales diversas sobre la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y el traslado de Maduro a una corte norteamericana, donde enfrentará un proceso legal por cargos graves.