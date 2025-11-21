Sheinbaum le responde a Trump: "no nos vamos a someter a ningún interés extranjero" 

Claudia Sheinbaum descarta someter México a gobiernos extranjeros luego que la gestión de Donald Trump sugiriera la importancia de una intervención militar en el país azteca para acabar con los cárteles de drogas.

La mandataria afirmó que su administración no permitirá intervención externa, reiterando la importancia de la soberanía nacional como eje de su futura política exterior.

"Nos calumnian porque saben de nuestra honestidad, saben que no nos vamos a someter a los intereses de quienes antes ostentaban el poder o gozaban de privilegios, ni a ningún gobierno o interés extranjero", expresó la Sheinbaum.

Antes de asumir el cargo como presidenta de México, Sheinbaum enfatizó que “México jamás estará sometido a intereses de gobiernos extranjeros”.

Declaraciones de Sheinbaum y reacciones políticas

Diversos analistas y representantes políticos han saludado el mensaje de Sheinbaum, mientras sectores de oposición exigen claridad sobre la manera en que se sostendrá esa autonomía en asuntos sensibles como la cooperación en seguridad, migración y comercio.