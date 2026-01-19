Sheinbaum descarta actividad militar de EEUU tras aterrizaje de avión Hércules en Toluca

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aclaró este lunes que el aterrizaje de un avión militar estadounidense Hércules en el Aeropuerto Internacional de Toluca no implica operaciones militares ni actividades bélicas en territorio mexicano. Durante su conferencia matutina del 19 de enero, la mandataria aseguró que se trató de un vuelo previamente autorizado desde octubre del año pasado.

Sheinbaum explicó que la aeronave, un C-130J Hércules de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, arribó el pasado 17 de enero como parte de tareas logísticas vinculadas a actividades de capacitación contempladas dentro de los acuerdos de cooperación bilateral entre ambos países. “No se tenía que haber consultado, es una autorización que se dio desde octubre del año pasado”, afirmó al responder cuestionamientos de la prensa.

El Gabinete de Seguridad federal respaldó esta versión y precisó que el vuelo contó con el aval de las autoridades mexicanas y no estuvo relacionado con maniobras ofensivas ni con una presencia militar permanente de Estados Unidos en México.

Las declaraciones se producen en un contexto de tensión y especulación, luego de que la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos emitiera una alerta recomendando a aerolíneas extremar precauciones en zonas del Pacífico y el Golfo de California por posibles interferencias en los sistemas de navegación. No obstante, Sheinbaum subrayó que no existe registro de vuelos ni ejercicios militares estadounidenses en el espacio aéreo mexicano y sostuvo que la advertencia de la FAA es de carácter técnico y dirigida principalmente a operadores civiles.

Finalmente, la presidenta reiteró que la cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad y aviación se lleva a cabo con pleno respeto a la soberanía nacional y conforme a los acuerdos internacionales vigentes, descartando cualquier acción que viole el control territorial o el espacio aéreo de México.