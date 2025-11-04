Shein retira muñecas sexuales tras ser acusada de vender modelos con apariencia infantil en Francia

La plataforma de comercio electrónico asiática Shein enfrenta duras críticas y una investigación judicial en Francia, luego de que se le acusara de vender muñecas sexuales con rasgos que simulaban a menores de edad.

La polémica surgió tras una investigación de la agencia francesa antifraude, que determinó que la apariencia y las descripciones de algunos productos comercializados por Shein dejaban “pocas dudas” sobre su carácter pornográfico infantil. Medios franceses difundieron imágenes de una de las muñecas, de unos 80 centímetros de altura, acompañada por un oso de peluche y un texto explícitamente sexual.

Ante el escándalo, Shein anunció la suspensión total de la venta de muñecas sexuales y la paralización temporal de su categoría de productos para adultos. “Seremos completamente transparentes con las autoridades y cumpliremos con todas las solicitudes que se nos hagan”, declaró un portavoz de la compañía en Francia, agregando que incluso están dispuestos a revelar los nombres de quienes compraron los artículos en cuestión.

El ministro francés de Economía, Robert Lescure, calificó el hecho como una “línea cruzada” y advirtió que, si se repiten casos similares, impulsará la expulsión de Shein del mercado francés.

La Fiscalía de París confirmó que la investigación también se ha extendido a otras plataformas internacionales, entre ellas AliExpress, Temu y Wish, por casos similares.

El escándalo coincide con la próxima apertura de la primera tienda física de Shein en el mundo, programada para esta semana en los grandes almacenes BHV de París, un evento que ya ha generado protestas de activistas por los antecedentes de la empresa en temas laborales y medioambientales.