Sharp participará en CES 2024, la gran cita tecnológica de EE. UU.

LAS VEGAS–(BUSINESS WIRE)–Sharp Corporation estará presente en CES 2024, uno de los mayores y más influyentes eventos tecnológicos del mundo. Con el lema “Toward the Future for a Better Life” (Hacia el futuro para una vida mejor), Sharp promoverá una gran variedad de tecnologías de primer nivel mundial en el mercado global mediante la introducción de sus innovadoras tecnologías patentadas.









Puntos destacados

Vivir de forma inteligente

Tecnologías que reducen muchas inquietudes en el hogar y hacen la vida más cómoda y enriquecedora



Un docente virtual (robot explicador) con tecnología de IA edge CE-LLM*1 (Communication Edge-LLM), desarrollada por Sharp, se encargará de presentar la exposición a través de una conversación natural e interactiva. Además de un horno de alta velocidad con tiempos de cocción muy reducidos gracias a una tecnología patentada de calentamiento y un control óptimo de la fuente de calor, esta exposición contará con secadores de pelo y aspiradoras verticales que combinan bajo nivel de ruido y alta potencia. Industria inteligente

Ideas para imprimir rapidez y eficacia a las industrias



Esta exposición presenta tecnología de cámaras compatible con la tecnología XR, además de representaciones visuales de conversaciones e ideas en entornos empresariales con gafas XR*2 e IA, y visualización de información para situaciones de la vida cotidiana, como sugerencias para coordinar el vestuario. También habrá un Sensor olfativo con IA, desarrollado mediante la adaptación de tecnologías de sustrato de visualización que, mediante imágenes, permite detectar olores al imitar el sentido del olfato de los seres vivos, y un dispositivo de análisis de gases IMS (espectrometría de movilidad iónica) que utiliza un elemento de emisión de electrones atmosféricos. Sostenibilidad

Tecnologías que producen las energías renovables del futuro y responden a los problemas medioambientales mejorando la eficiencia energética



Se expondrán pantallas LCD reflectantes para exteriores y pantallas de papel electrónico en color ePoster de bajo consumo. Sharp también presentará el dispositivo fotovoltaico para interiores LC-LH que utiliza luz interior y ofrece una alta eficiencia de generación de energía además de suministrar energía a dispositivos IoT. También se expondrá un control remoto de TV con el dispositivo LC-LH.

Ubicación del stand de Sharp: 17229, Central Hall, Las Vegas Convention Center (Nevada, EE. UU.)

Fechas y horario de la exposición: Del 9 al 12 de enero de 2024 (de martes a viernes); de 10:00 a 18:00



Para más información: Fechas y horarios (ces.tech)

*1 En respuesta a las preguntas de los usuarios, mantiene una conversación y una interacción fluidas y naturales, juzgando inmediatamente si la pregunta debe tratarse con una IA edge, como un LLM local, o con una IA basada en la nube, como Chat GPT. *2 Realidad extendida/realidad cruzada: Tecnología que permite crear nuevas experiencias mediante la fusión del mundo real y los mundos virtuales.

