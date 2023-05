Shakira se sincera en los Premios Billboard: “Qué mujer no se ha olvidado de ella misma” por amor

La cantante colombiana Shakira recibió el premio a “Mujer del Año” en los premios Billboard, dando un mensaje sincero a miles de mujeres.

Entre ovaciones, la artista latinoamericana no puedo dejar pasar la oportunidad para enfatizar que a pesar de su fama es una mujer como todas y ha vivido situaciones como muchas.

La gala de los Premios Billboard tuvo lugar el domingo en el Wasco Center de Miami, donde la colombiana llegó acompañada de algunos familiares.

En su discurso, la artista habló ampliamente del poder femenino y destacó que el premio debería llamarse “El Año de las Mujeres”.

“Este ha sido un año de cambios sísmicos en mi vida, en el que he sentido más que nunca y en carne propia lo que es ser mujer y lo que significa ser mujer”, inició su discurso la reconocida cantante.

Inmediatamente, los presentes comenzaron a aplaudir y ovacionarla sin mesura mientras ella sostenía el galardón que la revista Billboard le entregó.

Agregó que el 2023 es el año en que se enteró de que las mujeres son mucho más fuertes de los que piensan, más valientes de lo que creen y más independientes de lo que se enseña a ser.

“A qué mujer no le ha pasado alguna vez que, por buscar la atención, el cariño, o la aprobación del otro, se ha olvidado de sí misma. A mí me ha pasado más de una vez”, dijo la artista.

Los presentes del evento, organizado por Billboard, no pararon de aplaudirle al sentirse identificadas por sus palabras, mientras que su público también la ovacionada desde la comodidad de sus casas.

“Llega el momento de una mujer en la que ya uno no depende de alguien para llegar a quererse o aceptarse tal cual es. Creo que hay un momento en la vida de toda mujer, cuando la búsqueda del otro se reemplaza por la búsqueda de uno mismo”, agregó.

Shakira no dudó en señalar que aquel deseo de ser perfecta ahora lo cambió por el deseo de ser auténtica. “Ya no importa tanto si alguien es fiel o no es fiel. Lo que importa verdaderamente es si sigues siéndote fiel a ti misma”.

El mensaje de Shakira en los premios Billboard se ha convertido en tendencia en las diferentes plataformas de redes sociales.

Al culminar su discurso, la artista mencionó que solo una mujer puede llegar a amar hasta desgarrarse.

Posteriormente, agradeció a su madre, sus amigas, madres solteras y sus hijos por el apoyo recibido en tiempos difíciles.