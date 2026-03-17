Shakira, la reconocida cantante colombiana, reveló que en España, donde vivió por más de una década, construirán un estado exclusivo para sus conciertos.

La superestrella colombiana sorprendió a sus seguidores al revelar que en España se construirá un estadio exclusivo para su próxima gira de conciertos.

El anuncio se dio a conocer durante una entrevista reciente, generando gran expectativa en el público y la industria musical de la región.

La noticia cobra relevancia no solo porque Shakira es una de las artistas latinas más reconocidas del mundo, sino porque sería la primera vez que se edifica un recinto de estas características exclusivamente para sus presentaciones.

Según la cantante, el estadio incorporará tecnología de última generación para brindar una experiencia única a miles de asistentes.

Un hito para la industria musical española

La creación de un estadio específico para la gira de Shakira marca un antes y un después en la realización de eventos masivos en España.

Este proyecto representa un impulso significativo para el turismo de conciertos y para la economía local, que se verá beneficiada por la llegada de fanáticos de diversos países de Latinoamérica y Europa.

No es la primera vez que la gira de la artista genera grandes expectativas, pero sí la primera en la que España apuesta por una infraestructura pensada exclusivamente para un espectáculo de este calibre.

La noticia ya ha sido recibida con entusiasmo tanto en redes sociales como en medios internacionales.