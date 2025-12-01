Shakira revela detalles de su conexión creativa con Bizarrap y su nueva etapa artística

Durante una entrevista con Marley en Por el mundo, Shakira habló sobre la importancia que tuvo su colaboración con Bizarrap, especialmente tras la creación de la BZRP Music Session #53. La artista afirmó que escribir ese tema le generó un profundo alivio y significó un momento de desahogo personal.

Shakira destacó la afinidad profesional que comparte con el productor argentino, describiéndolo como un perfeccionista tan meticuloso como ella. Señaló que ambos trabajan con una fuerte obsesión por el detalle, especialmente en el plano sonoro, lo que fortaleció su conexión en el estudio.

La cantante también mencionó que su trabajo conjunto evolucionó hacia Soltera, tema que simboliza una fase de empoderamiento e independencia en su vida. En un tono relajado, comentó que esta nueva etapa le permite sentirse más libre y segura de sí misma.

Además, Shakira recordó su vínculo con Argentina al hablar sobre Gustavo Cerati, con quien grabó “No” en 2005. Relató que el músico siempre llevaba consigo una libreta para guardar palabras que le inspiraban, un gesto que aún la conmueve.

En el ámbito personal, la artista habló sobre las cualidades creativas de sus hijos Milan y Sasha, destacando su talento musical y bromeando sobre el origen artístico que heredaron. Shakira aseguró que su pasión por la música sigue creciendo y que su trabajo continúa siendo una fuente de fortaleza y sanación.