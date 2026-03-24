Un concierto de la cantante colombiana Shakira en Qatar fue pospuesto debido a la “situación regional”, según informó la plataforma oficial Qatar Calendar. El espectáculo estaba previsto para el 1 de abril en Doha como parte de su gira mundial.

La reprogramación se suma a otros cambios en la agenda cultural de la región. Así lo confirmaron los organizadores.

Otros artistas se han visto afectados por la misma situación. El cantante Josh Groban canceló presentaciones previstas en Dubái y Baréin en los próximos días.

La Fórmula 1 canceló las carreras programadas para abril en Baréin y en Yeda, mientras que también se suspendió un partido amistoso de fútbol entre las selecciones de España y Argentina. Este partido iba a disputarse en Qatar.

Estas decisiones forman parte de una serie de cancelaciones y aplazamientos en los estados del Golfo. Todo esto ocurre en medio del contexto de tensión regional vinculado al conflicto entre Irán y Estados Unidos.

Shakira revela que en España construirán un estadio para sus conciertos