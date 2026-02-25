Shakira, nominada al Salón de la Fama del Rock and Roll 2026

La cantante colombiana Shakira se encuentra entre los 17 artistas nominados al Salón de la Fama del Rock and Roll en 2026. Así lo informó la institución este miércoles en su sitio web oficial.

La lista de nominados incluye tanto artistas que debutan como candidatos por primera vez. Además, incluye otros que habían participado en votaciones previas sin resultar electos. Entre los nominados se encuentran The Black Crowes, Jeff Buckley, Mariah Carey, Phil Collins, Oasis, Lauryn Hill, Billy Idol, INXS, Iron Maiden, Pink, Shakira, Sade, Joy Division/New Order, Luther Vandross, Melissa Etheridge, New Edition y Wu-Tang Clan.

Los géneros representados son muy diversos, incluyendo pop, rock, blues, R&B, soul, hip hop, heavy metal, punk, jazz y dance. Para ser elegible, los artistas deben haber transcurrido al menos 25 años desde el lanzamiento de su primera grabación comercial. En el caso de Shakira, su álbum debut Magia se publicó en 1991, cuando tenía apenas 14 años. Por lo tanto, ya llevaba una década siendo elegible.

Entre los nominados por primera vez destacan también Pink, Lauryn Hill, Jeff Buckley, Melissa Etheridge, INXS, New Edition, Luther Vandross, Phil Collins y Wu-Tang Clan. Cabe señalar que Phil Collins es nominado como solista por primera vez, aunque ya figura en el Salón de la Fama como miembro de Genesis. De resultar electo, Collins se convertiría en el artista número 29 en ser incluido al menos dos veces en la institución.

Los artistas que ingresen al Salón de la Fama del Rock and Roll en 2026 serán seleccionados mediante votos de un panel internacional compuesto por más de 1.200 artistas, historiadores y profesionales de la industria musical. Los resultados se darán a conocer en abril, y la ceremonia de inducción se celebrará este otoño, en una fecha aún por definir.