Shakira envía duro mensaje a los empresarios con su nuevo tema “El Jefe”

La cantante colombiana Shakira volvió a romper récord musical con su nuevo tema “El Jefe”, con el cual envió un duro mensaje a los empresarios que se aprovechan de sus empleados.

El tema va enfocando al esfuerzo que hace la clase trabajadora para salir adelante y la mala paga que reciben.

La colaboración musical con el grupo de música regional mexicana Fuerza Regia ha logrado millones de vistas en menos de 24 horas, convirtiéndose en tendencia.

El video de “El Jefe” también hace referencia al trabajo de los inmigrantes, cuyo pago está sobrevalorado.

“7:30 ha sonado la alarma, yo con ganas de estar en la cama, pero no se puede; llevo a los niños a las 9:00”, inicia la canción que ha arrasado en aceptación.

Además, hace referencia a la rutina diaria de un empleado; calificando el día con una palabra popular que hace referencia al estiércol.

“Tengo un jefe de … Que no me paga bien. Yo llego caminando y él en Mercedes Benz. Me tiene de recluta …”, dice la canción “El Jefe” referente al maltrato laboral que sufren miles de trabajadores en el mundo.

El coro se refiere al sueño de los trabajadores, de ser millonarios, de salir del barrio y poder prosperar.

“Tienes todo pa’ ser millonario, gustos caros, la mentalidad. Solo te falta el salario”, dice el pegajoso coro de la nueva tendencia en YouTube.

“El Jefe” fue dedicado a Lili Melgar, quien supuestamente fue despedida tras revelar la infidelidad de Piqué, y no recibió su respectiva indemnización.

Algunos seguidores de Shakira aseguran que Piqué no le pagó el derecho laboral, situación que Shakira resaltó en la canción.

La cantante colombiana también menciona a su exsuegro, a quien le dice que es un mal que no muere. “Dicen por ahí que no hay mal que más de cien años dura; pero ahí sigue mi exsuegro que no pisa sepultura”.