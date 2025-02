Shakira dedica su Grammy a los inmigrantes en EEUU: "Este premio es para ustedes" 

La cantante colombiana Shakira dedicó su premio Grammy a los miles de inmigrantes en EEUU (Estados Unidos), como muestra de apoyo por las masivas deportaciones que está realizando el actual presidente, Donald Trump.

Shakira, quien llegó acompañada al evento con sus dos hijos, tomó el premio, lo mostró al público y lo dedicó a los hermanos y hermanas indocumentados que viven en la nación norteamericana y que atraviesan una situación difícil.

Se trata del cuarto premio que Shakira gana con su disco "Las mujeres no lloran", llevándose el premio al menor álbum pop latino.

"Quiero dedicar este premio a todos mis hermanos y hermanas inmigrantes en este país", dijo la artista con notoria emoción por haberse llevado el importante galardón, justo el día que cumplió 48 años de edad.

Shakira no olvidó a los miles de inmigrantes que viven el temor de ser deportados a sus países después de forjar una vida a miles de kilómetros de distancia de su tierra de origen.

La cantante también dedicó el premio a sus hijos, Milan y Sasha, quienes aplaudieron a su madre por un premio más a su larga carrera musical.

Durante la premiación no solo Shakira fue la galardonada por su talento musical, aunque fue la única que dedicó su premio a los inmigrantes en EEUU.

Otros galardonados son el rapero californiano Kendrick Lamar, quien ganó dos premios. Beyoncé sumó a su récord de premios un galardón por su disco de música country.

