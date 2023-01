Shakira “arrasa” de nuevo con coreografía de canción en contra de Piqué

La cantante colombiana, Shakira está arrasando de nuevo. Esta vez es por la coreografía de su canción “Sesión 53”, dedicada a su expareja, Gerard Piqué.

Shakira, aparece con tres mujeres más en el video que fue publicado en la cuenta de Instagram de la artista, viralizándose inmediatamente.

En la grabación se ve a la cantante dándole a su público los pasos de una de las partes de la canción que más a sonado.

“Esto es pa que te mortifiques, mastica y trague, trague y mastique. Yo contigo ya no regreso ni que me llores ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te salPIQUE”.

En la coreografía se ve a Shakira y sus acompañantes con sexis movimientos. Comenzando con el mastica y trague. Cuando dice que no regresa, da unos pasos atrás y hace muecas de llanto.

Con el baile, la colombiana nuevamente a puesto su canción en tendencia y en las redes sociales varias influencers han decidido replicar los sexis movimientos.

La publicación en menos de 19 horas ha alcanzado 3,960 millones de reacciones, generando más dinero a la cantante.

Shakira colocó un mensaje en la descripción del video de la coreografía, mencionando a Bizarrap. “Amando tus creaciones! Encontré este de @belladose ¡y tenía que probarlo! @bizarrap”.

El miércoles se informó que la cantante colombiana había perdido el primer lugar en Spotify tras ser superada por Miley Cyrus con “Flowers”.

