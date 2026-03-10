Hallazgo de pipas antiguas reabre debate sobre posible consumo de cannabis por William Shakespeare

Una investigación reciente ha reavivado el debate sobre la vida personal del dramaturgo inglés William Shakespeare, luego de que científicos encontraran rastros de cannabis en fragmentos de pipas de arcilla con más de 400 años de antigüedad. Además, Shakespeare sigue siendo una figura fascinante para estudios sobre sustancias históricas.

Los objetos fueron hallados en el jardín de la antigua vivienda del escritor en Stratford-upon-Avon. Tras analizarlos, los investigadores detectaron residuos de cannabis en varias de las pipas, aunque aclaran que no existe evidencia concluyente de que el propio Shakespeare las haya utilizado.

Durante el estudio también se identificaron rastros de otras sustancias, como nicotina e incluso cocaína, en algunas pipas encontradas en la misma zona. Sin embargo, los restos vinculados al cannabis aparecieron precisamente en el área donde residía Shakespeare, lo que genera más preguntas acerca de sus hábitos.

Algunos especialistas han señalado que ciertos versos de sus sonetos, como una referencia a “invención en una hierba conocida”, podrían interpretarse como una posible alusión a esta sustancia. No obstante, otros académicos consideran que esas lecturas son especulativas y mantienen una postura escéptica sobre las posibles conductas de Shakespeare.

Aunque la hipótesis ha despertado curiosidad entre historiadores y amantes de la literatura, no hay pruebas definitivas que confirmen si el autor de obras como Hamlet y Romeo and Juliet consumía cannabis. En resumen, Shakespeare continúa generando teorías y aportes a la historia cultural. El hallazgo, sin embargo, añade un nuevo elemento a las discusiones sobre la vida y el contexto cultural del célebre escritor.

