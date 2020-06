Sexta extinción masiva ya está en marcha, según estudio

Un estudio publicado el lunes por Proceedings of the National Academy of Sciences, por un grupo de científicos de la Universidad de Stanford sugiere que los humanos estamos impulsando la sexta extinción de especies la cual ya estamos atravesando.

El estudio se ha enfocado en la situación de los vertebrados, y no describe la situación de todas las especies. “Miles de poblaciones de especies animales vertebradas en peligro de extinción crítico se han perdido en un siglo, lo que indica que la sexta extinción masiva es causada por humanos y se está acelerando”, indica la sinopsis del estudio liderado por Paul Ehrlich.

En 2015 Ehrlich participó como co autor de un estudio que indicaba que la sexta extinción masiva del mundo estaba en marcha. Cinco años después, él investigador y sus colegas actualizaron su previsión e indicaron que la tasa de extinción es mucho más alta de lo que se pensó en 2015 y que ya amenaza con que la naturaleza no pueda atender las crecientes necesidades de los seres humanos.

De acuerdo al estudio, una prueba de ello es que al menos 543 vertebrados terrestres se extinguieron durante el siglo XX, y este también indica que se estima que casi el mismo número de especies (515, o un 1.7% de los vertebrados que analizaron) desaparecerán de la faz de la Tierra en las próximas dos décadas.

Los autores del estudio tuvieron que examinar a 29,400 especies de vertebrados terrestres y determinaros que al menos 1,000 están al borde de la extinción.