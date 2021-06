Seth Rogen y su pareja aseguran que no quieren hijos para seguir fumando marihuana

El actor canadiense Seth Rogen y su esposa, Lauren Miller, aseguran que no están desesperados por traer hijos al mundo y la razón es seguir fumando marihuana, entre otras comodidades de ser una pareja “soltera”.

Según el artista, la decisión fue consensuada entre ambos y tiene como objetivo seguir divirtiéndose sin la responsabilidad que conlleva traer un hijo al mundo.

Aunque Seth Rogen reconoció que no fue fácil de lidiar con la idea de no traer hijos al mundo es la mejor por los planes futuros, “donde los niños no tienen entrada”.

“Estamos acostados en la cama el sábado por la mañana, fumando marihuana, viendo películas desnudos; si tuviéramos hijos, no podríamos estar haciendo esto”, dijo el actor sobre la tranquilidad de pareja.

Aseguró que no hay tanta alegría como la que disfrutan sin tener hijos, el tiempo lo invierte en lo que ama y eso ya es una ventaja; además de fumar marihuana.

Seth Rogen, fue contuntente al revelar que “la gente siempre dice, es algo que creo que me incomodaba al responder esto antes, pero me decían, ‘¿Cómo haces tanto? ¿Cómo haces cerámica, escribes un libro y haces todas estas películas? La respuesta es que no tengo hijos”.

Sobre su esposa fue claro al explicar que ella quiere hijos mucho menos que él, confirmando que ambos están satisfechos con sus vidas.

“No conozco a nadie que obtenga tanta felicidad de sus hijos como nosotros de los que no son niños”, puntualizó. La historia de Seth Rogen y su esposa se ha viralizado en las redes sociales.