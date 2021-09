Internacionales Servicio de transporte se ve obligado a pedir disculpas a persona no binaria por no incluirle en su saludo

“Buenas tardes damas y caballeros, niños y niñas… Así que, como persona no binaria, este anuncio en realidad no se aplica a mí”, denunció Laurence, identificada como no binaria y que provocó que la empresa le pidiera disculpas.