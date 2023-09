Sensis Renueva su Compromiso de Elevar Voces Latinas Mediante Campañas de Marketing Integradas y Culturalmente Relevantes

Durante el Mes de la Herencia Hispana y Más Allá, la Agencia Multicultural Está Revolucionando el Marketing para Seguir Impulsando a las Comunidades Latinas.

LOS ÁNGELES–(BUSINESS WIRE)–Sensis, la agencia multicultural propiedad de minorías más grande de la nación, continúa su misión de romper barreras y generar un impacto positivo en diversas comunidades. Fundada hace 25 años por José Villa, hijo de inmigrantes cubanos, Sensis nació de una visión para revolucionar el sector de la publicidad y el marketing, elevando al mercado general y a minorías; entre estas la vibrante población latina.





Hoy en día, Sensis se destaca como una agencia innovadora y 100% propiedad de minorías, que ofrece servicios de marketing multicultural totalmente integrados, fomentando conexiones significativas entre marcas, la comunidad hispana y más allá. El equipo de Sensis está dirigido por líderes ejecutivos que son un 48% hispanos y, a nivel general, un 20% de empleados hispanos quienes, comprometidos con sus comunidades hispanas, celebran su herencia, apoyan su crecimiento y elevan sus voces.

Amplificando Voces Latinas durante el Mes de la Herencia Hispana

Con 62.6 millones de hispanos que representan el 19% de la población de EE. UU., Sensis ha defendido durante mucho tiempo la causa de las comunidades hispanas, creando conciencia, abogando por temas críticos y generando un cambio positivo. Desde campañas que fomentan la aceptación de la vacuna COVID-19 hasta el apoyo a la participación de votantes en las elecciones de mitad de período de 2022, Sensis está comprometido a empoderar a las comunidades hispanas a través de su experiencia en marketing multifacético.

“Al celebrar el Mes de la Herencia Hispana, no podría estar más orgulloso del camino de Sensis. Nuestra misión es profundamente personal: empoderar las voces latinas y romper barreras en el mundo del marketing. Entendemos que las culturas son más que meras etiquetas; encarnan la esencia de lo que somos. Con cada campaña y asociación, nos esforzamos por tener un impacto significativo al amplificar la latinidad y fomentar un cambio positivo. En Sensis, nuestra herencia alimenta nuestro propósito, impulsándonos hacia adelante con una pasión inquebrantable y un compromiso con la inclusividad. Juntos, avanzamos, construyendo puentes que conectan a las personas y las marcas entre culturas”, dijo José Villa, CEO de Sensis.

AltaMed: Asegurando que los Latinos Crezcan Saludables a Cualquier Edad

Sensis se ha asociado con AltaMed para dar vida a campañas impactantes, creando conciencia sobre la atención integral disponible para la comunidad latina. La campaña “Crecer Saludable” apoya la misión de AltaMed de brindar acceso a una atención conveniente y culturalmente sensible para personas de todas las edades en la comunidad.

AltaMed tiene la misión de eliminar las disparidades en el acceso a la atención médica y los resultados, brindando servicios de salud y humanos de calidad superior a través de un sistema integrado para comunidades latinas, multiétnicas y marginadas en el sur de California. Sensis está impulsando la misión de AltaMed a través de medios poderosos para apoyar a las comunidades latinas que más los necesitan.

Chispa (Match Group): Representación Multifacética de una Comunidad Hispana Diversa

A través de su asociación de segundo año con Chispa, la aplicación de citas número uno para solteros latinos en EE. UU., Sensis ha apalancado la influencia de voceros estratégicos de diversos antecedentes.

Al pintar una imagen multifacética del usuario de Chispa, Sensis asegura que todos los latinos se sientan representados, fomentando la inclusión en temas que van desde la sostenibilidad y la educación financiera hasta la representación LGBTQ+ y afrolatina, la aceptación del cuerpo y la conciencia de la salud sexual. El compromiso con portavoces de marca diversos demuestra que Chispa es una plataforma que realmente abarca y celebra la rica diversidad de voces latinas.

La Universidad del Norte de Arizona en Yuma: Empoderando a Estudiantes Hispanos

Sensis se ha dedicado a promover la importancia duradera de la educación y su impacto transformador en la vida de los estudiantes, especialmente en la población hispana de Estados Unidos, a través de numerosas asociaciones estratégicas con instituciones de educación superior en todo el país.

Al posicionar los 35 años de trayectoria académica de NAU-Yuma en excelencia académica, Sensis ha elevado la reputación de la universidad entre poblaciones de estudiantes principalmente hispanos y de primera generación a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. A través de campañas y comunicaciones específicas, Sensis se esfuerza por fomentar la imagen de marca, empoderar a diversas poblaciones estudiantiles y allanar el camino hacia la movilidad social y económica.

Center for Elders’ Independence: Cuidado Empático para Adultos Mayores Latinos

En Sensis, la diversidad y la representación también se extienden a los adultos mayores latinos. El Center for Elders’ Independence (CEI), un proveedor PACE bien establecido en los condados de Alameda y Contra Costa durante casi cuatro décadas, atiende a muchas parejas e individuos latinos.

Gracias a los esfuerzos de marketing y comunicación de Sensis, estos adultos mayores ahora tienen un mejor conocimiento del programa PACE en su propio idioma. Nuestro esfuerzo continuo sigue generando conciencia sobre los servicios médicos y sociales integrales de CEI, ofreciendo un apoyo vital a los individuos latinos de edad avanzada en la región.

Al comenzar el Mes de la Herencia Hispana, Sensis reafirma su compromiso de centrarse en las comunidades hispanas, celebrar su herencia, apoyar sus esfuerzos y elevar sus voces.

Acerca de Sensis

Sensis es la agencia de marketing que no deja a nadie atrás. Con una poderosa combinación de creatividad, UX/UI, medios, amplificación, investigación y estrategia, Sensis conecta a las personas con las marcas, construyendo relaciones entre culturas. Como una agencia propiedad en un 100% de minorías, con un 75% de liderazgo diverso y un 70% de empleados diversos, Sensis presta servicios a empresas Fortune 500, agencias gubernamentales estatales y locales, agencias gubernamentales federales y organizaciones sin fines de lucro, incluyendo los CDC, la Guardia Nacional, FEMA y más. Sensis ha estado consistentemente en la lista Inc. 5000 de las empresas privadas de más rápido crecimiento durante once años y ha sido reconocida por sus significativos logros en las comunidades hispanas por la Hispanic Public Relations Association con múltiples premios.

Contacts

Para obtener más información, imágenes o consultas de medios, comuníquese con Kaley Shaffer en kaley@thetagexperience.com