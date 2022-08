Sensis Continúa con su Trayectoria de Crecimiento como la Agencia Multicultural Liderada por una Minoría Más Grande de los Estados Unidos

LOS ANGELES–(BUSINESS WIRE)–Sensis, la agencia multicultural liderada por una minoría más grande del país, ha sido incluida en lista de Inc. 5000 de las empresas privadas con más rápido crecimiento en el país con un aumento de los ingresos durante los últimos tres años del 129 por ciento. Es el décimo año que Sensis entra en esta lista desde su fundación en 1998. La lista Inc. 5000 es el ránking más prestigioso de las compañías privadas que registran más crecimiento en los Estados Unidos. Esta lista representa una radiografía única de las empresas más exitosas en el segmento más dinámico de la economía: las empresas independientes. Sensis quedó ubicada en el puesto número 3842 de la edición 2022 del ránking Inc. 5000.

“El logro de construir una de las empresas con más crecimiento de Estados Unidos, sobre todo debido a los recientes obstáculos económicos, no se puede exagerar,” dijo Scott Omelianuk, redactor jefe de Inc. “Inc. tiene el honor de celebrar a las empresas que se han establecido a través de la innovación, el trabajo duro y superar los desafíos de hoy en día.”

Sensis también fue nombrada una de las 25 agencias principales de publicidad en Los Ángeles según el ránking anual de la lista del Los Angeles Business Journal, con un crecimiento anual de casi el 50% desde 2021 hasta 2022. La agencia también clasificó en el puesto 30 como una de las empresas de publicidad lideradas por una minoría en Los Ángeles con un crecimiento anual de ingresos del 36 por ciento desde 2020 hasta el 2021.

“Las culturas son más que la etnia y la raza, así que el márketing también tiene que saber mirar más allá de esas cosas,” dice el presidente de Sensis José Villa. “Hemos crecido porque hemos sido capaces de hacer que la multiculturalidad sea lo común, al reconocer que el trabajo inclusivo está cimentado en el conocimiento multicultural de un equipo diverso.”

Entre los clientes de Sensis se encuentran empresas de las Fortune 500, contratos con el gobierno y organizaciones sin ánimo de lucro como el CDC, AT&T, Sempra Energy, Santander, AltaMed, Texas Tech University, y SolveIQ. Más recientemente, Sensis se convirtió en la agencia principal de Chispa, la app de citas para solteros latinos número uno en los EE.UU.

Sobre Sensis

Sensis en la agencia de márketing más grande y más diversa, que está 100 por 100 liderada por una minoría, de todos los Estados Unidos. Fundada en 1998, Sensis conecta a las marcas con la gente, a través de experiencias de márketing impactantes que generan una demanda sostenible.

Nuestro modelo cultural cruzado, combina experiencia en los mercados hispanos, asiáticos y afroamericanos, para informar todo nuestro trabajo. Somos una agencia dirigida a través de estrategia, construida a través de una robusta investigación de mercado cultural cruzado. Nuestras capacidades integradas – tanto culturales como tácticas – son una solución eficiente a nivel de coste para un panorama fragmentado de los medios y un reflejo de la fusión cultural de los Estados Unidos.

Radicada en Los Ángeles, Sensis tiene oficinas en Washington; Atlanta; Austin; México y Colombia.

Entre sus clientes, se encuentran AT&T, el Ejército de los Estados Unidos, Chef Merito, NAPA Auto Parts, AltaMed, Texas Tech University, la CDC, Capital Metro, Calbright College y la Oficina del Censo de los Estados Unidos.

