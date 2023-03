“Señorita Tang Yu”, la CEO digital que contrata y despide personal

La Inteligencia Artificial va ganando terreno. Así lo demuestra la “señorita Tang Yu”, la primera CEO digital que contrata y despide personal.

Se trata de un proyecto de la empresa china NetDragon Websoft, quien ha dado los primeros pasos en el uso de esta tecnología.

De acuerdo con la empresa, luego de siete meses en su cargo ha logrado un crecimiento del 20 por ciento de las acciones.

La eficiencia de esta CEO digital ha despertado la preocupación de tecnológicos, entre estos Elon Musk. Los expertos consideran que el avance del sistema GPT-4 debe detenerse por al menos 6 meses.

El peligro se deriva por el desplazamiento de la mano de obra humana por los robots o Inteligencia Artificial.

En este caso, la “señorita Tang Yu”, ha tomado decisiones acertadas que lograron cambios positivos y generaron ganancias a la empresa china.

Aunque se sabe poco del desarrollo del CEO digital, en el 2022 la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) como uno de los altos ejecutivos vía imposible un sistema similar.

Se conoce que Tan Yu ha mejorado el flujo de procesos y la velocidad de ejecución de manera destacada.

Entre las ventajas de la directora con inteligencia artificial se menciona que no duerme, no toma vacaciones, no se queja y no tiene sueldo.

Algunos de los puntos débiles de la CEO digital sería una falta de visión estratégica a largo plazo, capacidad de empatizar con los empleados o clientes.