Señales de adicción a ultraprocesados aumentan en adultos generación X

Un nuevo estudio alerta sobre el aumento de la adicción a alimentos ultraprocesados entre los adultos de la generación X, especialmente en mujeres, según resultados publicados recientemente. Esta tendencia representa una preocupación de salud pública en América Latina, donde el consumo de estos productos crece cada año.

La investigación, realizada por un equipo de especialistas de la Universidad de Michigan y publicada en la revista científicaBMJ, identificó que el 13% de los adultos entre 44 y 59 años muestran signos clínicos de adicción a alimentos ultraprocesados. Se incluyen productos como galletas, refrescos, cereales y comidas rápidas, que suelen ser ricos en azúcares, grasas y aditivos.

El caso es especialmente relevante entre las mujeres, quienes según el estudio encabezan las cifras. El consumo frecuente de ultraprocesados tiene graves repercusiones sobre la salud física y mental. Entre las consecuencias más relevantes destacan el aumento del riesgo cardiovascular, la obesidad y la aparición de trastornos de ansiedad, relacionados con los cambios químicos que estos alimentos provocan en el cerebro.Además, la dependencia a este tipo de alimentos puede reemplazar opciones saludables, afectando la nutrición y el bienestar integral a largo plazo.

El consumo excesivo de ultraprocesados en América Latina se relaciona directamente con el incremento de enfermedades crónicas no transmisibles. A nivel de conciencia social, diversas campañas y regulaciones buscan promover dietas más saludables e informar sobre los riesgos de una alimentación dominada por ultraprocesados