Señalan de “irresponsable” a Trump por salir contagiado y exponer al Servicio Secreto

El presidente estadounidense, Donald Trump, fue señalado y duramente criticado por salir contagiado del hospital militar Walker Reed para saludar a sus seguidores y así exponer al Servicio Secreto.

Con mascarilla y las ventanas cerradas, el mandatario reapareció a menos de 78 horas de su ingreso en el centro asistencial militar con el objetivo de sorprender a los ciudadanos que seguían su proceso de recuperación en las afueras del centro asistencial.

Trump, quien fue durante criticado por la salida del hospital, iba acompañado de dos agentes del Servicio Secreto, los cuales fueron expuestos al contagio a pesar de ir con sus respectivas mascarillas y usando una barrera especial.

Según expertos, el pequeño espacio ocupado por una persona contagiada pone en peligro a ambos empleados, quienes pudieron contraer el virus.

“Se tomaron las precauciones adecuadas en la ejecución de este movimiento para proteger al presidente y a todos los que lo apoyan”, aseveró el portavoz de la Casa Blanca, Judd Deere, ante las duras críticas por exponer al Servicios Secreto.

Añadió que el movimiento fue catalogado por el personal médico como seguro, mientras que el médico responsable de los residentes del hospital militar, James Phillips, criticó a Trump por su decisión de salir del hospital donde se encuentra bajo observación desde el pasado viernes.

“La camioneta (en la que se trasladó Trump) no es sólo blindada, sino que está sellada herméticamente contra ataques químicos. El riesgo de transmisión de Covid-19 es el más alto posible a excepción de procesos médicos. La irresponsabilidad es escandalosa. Lo siento por los agentes del Servicio Secreto que se vieron forzados a participar”, escribió en su Twitter el experto.

That Presidential SUV is not only bulletproof, but hermetically sealed against chemical attack. The risk of COVID19 transmission inside is as high as it gets outside of medical procedures. The irresponsibility is astounding. My thoughts are with the Secret Service forced to play. — Dr. James P. Phillips, MD (@DrPhillipsMD) October 4, 2020

Por su parte, la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca emitió un comunicado, esgrimiendo que el equipo del presidente no comunicó la salida con antelación a los periodistas de guardia.

“Es un escándalo que el presidente abandone el hospital, aunque sea un momento, en una crisis sanitaria sin el pool (grupo asignado) de periodistas presente para asegurar que el pueblo estadounidense sepa qué hace y cómo se encuentra el presidente”, dijo el organismo.

When President Trump decided to leave the hospital to see supporters, he did without the pool of journalists that for decades has been there so the world can also watch when the president ventures out in public. — WHCA (@whca) October 5, 2020

TRUMP

La salida que ha sido duramente criticada por exponer al Servicio Secreto, fue anunciada por el mismo presidente en su cuenta de Twitter. “Vamos hacer una pequeña visita sorpresa a algunos de los patriotas que están en la calle, que llevan micho tiempo, con banderas de Trump y que aman nuestro país”.

En otro posteo, que ha dejado desconcertados a varios, indicó que ha aprendido mucho del nuevo contagio luego que fuera diagnosticado tras una serie de escándalos por no utilizar la mascarilla y no respetar el aislamiento.

“Ha sido un viaje muy interesante, he aprendido mucho sobre la COVID. Lo he aprendido yendo a la verdadera escuela. Esta no es una escuela de leer libros. Lo he aprendido y entendido”, aseguró Donald Trump.