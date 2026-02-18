Senadora republicana quiere que el aeropuerto de Palm Beach se llame Donald J. Trump

La senadora republicana Debbie Mayfield busca que el aeropuerto de Palm Beach se llame Donald J. Trump, generando una ola de comentarios tanto a favor como en contra de la iniciativa.

El proyecto podría convertirse en realidad, luego de que el pasado 3 de enero fue aprobado en una primera instancia, lo que significa que tarde o temprano sería renombrado.

Con la aprobación se concretaría uno de los homenajes más polémicos al presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump.

No es el primer renombramiento de un lugar que se realiza. Hace unas semanas, una calle en la localidad de Lauderdale-by-the-Sea fue oficializada como Donald J. Trump Drive.

La preocupación por el cambio de nombre del aeropuerto Palm Beach se debe a que es poco frecuente que un proyecto así se concrete.

En ese sentido, los demócratas han destacado que no se trata de un solo nombre; con la aprobación del proyecto, también se renombrarían siete aeropuertos de servicios de Florida.

La lista incluye las terminales de Miami, Orlando, Fort Lauderdale en Hollywood, Tampa, Jacksonville y el suroeste de Florida.

Al respecto, los senadores demócratas aseguran que la población quiere conservar el nombre de Palm Beach para el aeropuerto. Ante este cuestionamiento, la promotora del proyecto dijo que "si alguien quisiera cambiar los nombres de los aeropuertos actuales, sería la voluntad legislativa si hacerlo o no".