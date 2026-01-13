Senadora republicana pide investigar al Departamento de Justicia de Trump 

La senadora republicana Lisa Murkowski sorprendió a la opinión pública al solicitar una investigación independiente sobre el comportamiento del Departamento de Justicia bajo el mandato de Donald Trump.

Esta petición surge tras recientes señalamientos sobre el posible uso político de la institución durante la administración anterior, en lo que varios expertos interpretan como un paso relevante hacia la transparencia institucional.

Las investigaciones sobre el Departamento de Justicia y su conducta en períodos presidenciales suelen generar fuerte interés en Estados Unidos y un debate sobre la separación de poderes.

¿Quién es Lisa Murkowski y por qué es relevante su petición?

Lisa Murkowski, representante de Alaska, es conocida por su postura independiente dentro del Partido Republicano y ha sido una de las pocas voces críticas contra Donald Trump entre sus colegas.

Su propuesta adquiere mayor peso porque proviene de una figura clave en el Senado y miembro de su propio partido.

A lo largo de los últimos años, Murkowski también ha manifestado preocupación por la credibilidad de las instituciones federales y el respeto a la legalidad.

El pedido de investigación llega en momentos en que la democracia estadounidense enfrenta retos vinculados a la politización de instituciones que deberían ser independientes.

La senadora enfatizó la importancia de que el Departamento de Justicia esclarezca si existieron presiones indebidas o se manipuló la justicia con fines partidistas.