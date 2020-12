Senador Leahy cuestiona la independencia judicial en Honduras por caso Guapinol

El senador estadounidense Patrick Leahy cuestionó la independencia judicial de Honduras haciendo referencia a las injusticias en el caso Guapinol en Tocoa, Colón.

Por medio de su cuenta de Twitter, el senador dejó entrever que en la nación centroamericana no hay democracia.

‘La independencia del poder judicial es fundamental para la democracia. En Honduras, esa independencia está siendo atacada’, cita el mensaje de Leahy.

El tuit agrega que personas como los protectores del agua de Guapinol son encarcelados mucho antes del juicio.

‘Personas como los protectores del agua de Guapinol, que deberían ser liberados bajo fianza o tener un juicio justo y rápido, son en cambio encarcelados antes del juicio durante años’, agrega el posteo.

Independence of the judiciary is fundamental to democracy. In Honduras, that independence is under assault, and people like the Guapinol water protectors, who should be released on bail or afforded a fair and speedy trial, are instead imprisoned pre-trial for years. https://t.co/HorHBLlz2W

