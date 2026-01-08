Senado de EEUU aprueba impedir que Trump tome más acciones militares contra Venezuela 

El Senado de Estados Unidos ha aprobado una medida que busca frenar las posibles acciones del presidente Donald Trump en relación con la política de Estados Unidos hacia Venezuela.

La decisión fue respaldada por una mayoría bipartidista y surge en medio de crecientes tensiones sobre la influencia política estadounidense en la región suramericana.

Esta resolución impide que la administración Trump, o cualquier futura administración que siga sus lineamientos, pueda tomar decisiones unilaterales respecto a Venezuela, como intervenciones o sanciones, sin antes consultar y obtener el respaldo del Congreso.

La iniciativa responde a la preocupación de diversos sectores sobre la estabilidad política y social en Venezuela y el impacto de las políticas exteriores de Estados Unidos en la región.

Contexto político y repercusiones para América Latina

La aprobación de este freno legislativo se produce en un momento de alta sensibilidad en las relaciones entre Washington y Caracas. Cabe recordar que, bajo la presidencia de Trump, Estados Unidos incrementó las sanciones y asumió una política de “máxima presión” sobre el gobierno venezolano.

Líderes latinoamericanos han expresado su expectativa de que esta nueva medida lleve a una mayor cooperación internacional y a una visión menos unilateral desde Washington.

Según agencias, la resolución enfatiza la necesidad de que cualquier acción relevante sobre Venezuela pase por una revisión sólida en el Congreso, evitando giros bruscos y decisiones impulsivas.