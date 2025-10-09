Selena Gomez genera polémica por no invitar a su amiga Raisa a su boda

La noticia de que Selena Gomez no invita a Francia Raisa a su boda ha causado revuelo entre fans y medios, generando debate sobre el estado de su amistad. Francia Raisa fue la amiga que, en 2017, donó un riñón a Gomez, gesto que ambas compartieron públicamente y que pareció unirlas por siempre.

Sin embargo, el reciente distanciamiento y la exclusión de Raisa del evento más importante en la vida de la artista ha encendido la polémica.El vínculo que surgió tras el trasplante de riñón representó para muchos un ejemplo de amistad inquebrantable.

Sin embargo, desde 2019 se han reportado señales de alejamiento entre la cantante y la actriz de origen mexicano, situación que ha sido analizada tanto en redes sociales como en entrevistas públicas.

El tema revivió cuando medios revelaron que Raisa no recibió invitación a la boda de Selena Gomez, provocando interrogantes. El trasplante que Francia Raisa realizó por Selena Gomez fue celebrado a nivel mundial, no solo por su magnitud sino por lo que significó en la salud de la cantante, quien padecía lupus. Expertos y seguidores han señalado que vínculos de este tipo pueden verse afectados por la presión mediática y la evolución personal de ambas figuras públicas. La situación invita a reflexionar sobre los desafíos que enfrentan las amistades en la vida de las celebridades.