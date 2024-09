Selena Gomez es oficialmente multimillonaria

La actriz, cantante, inversora y emprendedora Selena Gomez, de 32 años, ha alcanzado un hito financiero al convertirse en una de las multimillonarias más jóvenes de Estados Unidos, con una fortuna estimada en 1.300 millones de dólares, según Bloomberg.

Aunque parte de la riqueza de la estrella de “Only Murders in the Building” proviene de su carrera musical, asociaciones de marcas y actuación, la mayor parte de su fortuna está ligada a Rare Beauty, su exitosa línea de maquillaje, popular entre influencers y adolescentes. Según Bloomberg, la valoración de su riqueza se basa en su participación en Rare Beauty, su interés en la plataforma de salud mental Wondermind, y otros ingresos derivados de su música, actuación, propiedades y asociaciones en redes sociales.

Con 424 millones de seguidores en Instagram, Gomez ocupa el tercer lugar entre las personas más seguidas en la plataforma, solo por detrás de los futbolistas Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Esta enorme popularidad le ha asegurado lucrativos contratos publicitarios, como un acuerdo con Puma valorado en 30 millones de dólares y otro con Coach por 10 millones.

El éxito de Rare Beauty ha posicionado a Gomez en la categoría de marcas de maquillaje lideradas por celebridades, junto a figuras como Rihanna y las Kardashians. Además, se informa que Gomez ha buscado inversores para Rare Beauty, con una valoración de 2.000 millones de dólares.

En 2020, Gomez reveló que fue diagnosticada con trastorno bipolar y, en una entrevista con la revista Entrepreneur, señaló que cualquier acuerdo en el que participe debe incluir un componente caritativo o relacionado con la salud mental. Para apoyar esta causa, creó el Rare Impact Fund con el objetivo de recaudar 100 millones de dólares para facilitar el acceso a servicios de salud mental.

Otros ingresos de la ex estrella infantil provienen de su participación en la serie de Hulu “Only Murders in the Building”, renovada para una quinta temporada, donde gana 6 millones de dólares por temporada, además de regalías por su música.