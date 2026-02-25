Seis planetas se alinearán el 28 de febrero en un espectáculo astronómico visible en América

El próximo 28 de febrero, el cielo nocturno ofrecerá uno de los eventos astronómicos más destacados de 2026. Se trata de una alineación aparente de seis planetas del sistema solar. Durante este fenómeno podrán observarse Júpiter, Urano, Saturno, Neptuno, Venus y Mercurio. A este evento se le conoce como un “desfile planetario”.

El evento será visible en el continente americano. Sin embargo, su apreciación dependerá de factores como la ubicación geográfica y las condiciones climáticas. Cuatro de los planetas —Júpiter, Saturno, Venus y Mercurio— podrán observarse a simple vista. Por el contrario, Urano y Neptuno requerirán el uso de binoculares o telescopios debido a su menor brillo.

Además, la Luna estará iluminada en aproximadamente un 90% y se ubicará cerca de Júpiter, lo que contribuirá a resaltar el espectáculo en el firmamento.

Los expertos aclaran que, aunque se denomina “alineación”, los planetas no se encuentran realmente en una línea recta en el espacio. Este efecto es una ilusión visual causada por la perspectiva desde la Tierra. Por esta razón, se pueden ver aparentemente cercanos en el cielo.

Este tipo de fenómenos no ocurre con frecuencia, por lo que representa una oportunidad especial para los aficionados a la astronomía y el público en general de observar varios planetas en una misma noche.