Según Verisign, el Internet suma 350.5 millones de registros de nombres de dominio a finales del primer trimestre de 2022

RESTON, Virginia–(BUSINESS WIRE)–VeriSign, Inc. (NASDAQ: VRSN), proveedor mundial de servicios de registro de nombres de dominio e infraestructura de Internet, acaba de anunciar que el primer trimestre de 2022 concluyó con 350.5 millones de registros de nombres de dominio en todos los dominios de nivel superior, lo que supone un aumento de 8.8 millones de registros de nombres de dominio, o un 2.6 %, en comparación con el cuarto trimestre de 2021.1,2 Los registros de nombres de dominio han aumentado en 13.2 millones, o un 3.9 %, en términos interanuales.1,2

El total combinado de los TLD (dominio de nivel superior) .com y .net era de 174.7 millones de nombres de dominio registrados en la base de nombres de dominio3 a finales del primer trimestre de 2022, lo que supone un aumento de 1.2 millones de nombres de dominio registrados, o el 0.7 %, en comparación con el cuarto trimestre de 2021. Los TLD .com y .net experimentaron un aumento combinado de 6.7 millones de registros de nombres de dominio, o un 4.0 %, en términos interanuales. Al 31 de marzo de 2022, la base de nombres de dominio .com ascendía a 161.3 millones de registros de nombres de dominio, y la base de nombres de dominio .net ascendía a 13.4 millones de registros de nombres de dominio.

Los nuevos registros de nombres de dominio .com y .net ascendieron a 10.2 millones a finales del primer trimestre de 2022, frente a los 11.6 millones de registros de nombres de dominio a finales del primer trimestre de 2021.

El total de registros de nombres de dominios de nivel superior con código de país (ccTLD) era de 133.4 millones a finales del primer trimestre de 2022, lo que supone un aumento de 6.0 millones de registros de nombres de dominio, o el 4.7 %, en comparación con el cuarto trimestre de 2021.1,2 Los ccTLD aumentaron en 3.1 millones de registros de nombres de dominio, o el 2.4 %, en términos interanuales. Los 10 principales ccTLD, a 31 de marzo de 2022, eran .cn, .de, .uk, .nl, .ru, .br, .fr, .eu, .au y .it.1,2

Verisign publica The Domain Name Industry Brief para facilitar a los usuarios de Internet de todo el mundo investigaciones y datos estadísticos y analíticos sobre la industria de los nombres de dominio. El informe The Domain Name Industry Brief correspondiente al primer trimestre de 2022, así como los informes anteriores, pueden obtenerse en verisign.com/dnib.

Acerca de Verisign

Verisign, proveedor mundial de servicios de registro de nombres de dominio e infraestructura de Internet, permite la navegación por Internet de muchos de los nombres de dominio más reconocidos del mundo. Verisign garantiza la seguridad, estabilidad y resistencia de la infraestructura y los servicios clave de Internet, lo que incluye la prestación de servicios de mantenimiento de la zona raíz, la operación de dos de los 13 servidores raíz de Internet globales y la prestación de servicios de registro y resolución autorizada para los dominios de primer nivel .com y .net, que soportan la mayor parte del comercio electrónico global. Para obtener más información sobre lo que implica contar con la tecnología Verisign, visite verisign.com.

1 Todas las cifras excluyen los nombres de dominio en el nivel superior de código de país (ccTLD) .tk, .cf, .ga, .gq y .ml. Las tendencias trimestrales y anuales se han calculado en relación con las cifras históricas que también están ajustadas para excluir estos cinco ccTLD. Para más información, véase la Nota del Editor que figura en el volumen 19, número 1 de The Domain Name Industry Brief.



2 Los datos del dominio de nivel superior genérico TLD, ngTLD y ccTLD citados en el informe: (i) incluyen los nombres de dominio internacionalizados ccTLD, (ii) son una estimación en el momento de la elaboración del informe y (iii) están sujetos a cambios a medida que se reciban datos más completos. Algunas cifras del informe pueden reflejar un redondeo estándar.



3 La base de nombres de dominio es la zona activa más el número de nombres de dominio registrados, pero no configurados para su uso en el respectivo archivo de zona de dominio de nivel superior, más el número de nombres de dominio que se encuentran en estado de espera de cliente o servidor. Las cifras de registro de nombres de dominios .com y .net son las que figuran en las presentaciones más recientes de Verisign ante la SEC.

