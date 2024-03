Según una encuesta sobre Oracle Database, los clientes están satisfechos con las versiones actuales, pero les preocupa el costo, el esfuerzo y las actualizaciones necesarias para su mantenimiento y soporte

Los tres desafíos principales de Oracle Database son los precios elevados, el costo y el esfuerzo de aplicar parches de seguridad y la necesidad de actualizaciones para mantener un soporte completo.

LAS VEGAS–(BUSINESS WIRE)–Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), proveedor global de soporte, productos y servicios integrales de software empresarial, el principal proveedor de asistencia de terceros para software Oracle y SAP, y un socio de Salesforce y AWS, acaba de anunciar los resultados de la encuesta Foundry, “ Forces Driving the Future of Your Oracle Database Road Map” (Fuerzas que impulsan el futuro de su planificación de Oracle Database). La investigación, patrocinada por Rimini Street, se llevó a cabo entre más de 100 directores y responsables de aplicaciones Oracle, arquitectos de bases de datos, administradores de bases de datos y altos directivos de TI que trabajan en Estados Unidos.









La encuesta aborda las estrategias, las fuerzas subyacentes que impulsan los cambios y los desafíos a los que se enfrentan los clientes de Oracle Database a medida que el servicio “Premier Support” para la versión 19c llega a su fin en abril de 2024, seguido del “Extended Support” de Oracle en 2027.

Hallazgo clave n.º 1: Las bases de datos actuales satisfacen las necesidades de las empresas

La mayoría de los participantes tiene previsto seguir utilizando Oracle Database (78%)

La encuesta muestra que la mayoría de las empresas dependen de Oracle y están ejecutando un elevado número de instancias de Oracle, con una media de 182 instancias por parte de los participantes en la encuesta.

Para seguir recibiendo soporte completo de Oracle, las organizaciones deben actualizarse, lo que puede resultar caro y requerir muchos recursos. Dado que el 75% de los encuestados declaran estar satisfechos con su inversión en Oracle Database, los incentivos para actualizar son escasos.

Hallazgo clave n.º 2: La mayoría de los clientes que utilizan 19c o versiones anteriores se enfrentan a costosas actualizaciones o de soporte técnico en el futuro.

La mayoría de los encuestados (79%) utilizan la versión 19c o una anterior

Los datos revelan que el 41% de los encuestados utiliza la versión 19c de Oracle Database, mientras que el 38% utiliza una instancia de base de datos Oracle anterior a 19c, que en la actualidad, solo reciben el servicio mínimo “Sustaining Support” de Oracle, mientras que la 19c está previsto que pase a “Sustaining Support” en 2027.

Según la política de soporte de por vida de Oracle, el “Sustaining Support” de Oracle no proporciona nuevas actualizaciones ni correcciones de datos, nuevas alertas de seguridad ni actualizaciones de parches críticos, nuevos scripts de actualización, compromiso de 24 horas ni directrices de respuesta para solicitudes de servicio de gravedad 1, entre otras funciones importantes.

Hallazgo clave n.º 3: Los clientes deben hacer frente al costo, el esfuerzo y las actualizaciones

Los tres principales inconvenientes de Oracle Database son: precio alto (38%), costo y esfuerzo para aplicar parches de seguridad (38%) y actualizaciones periódicas para mantener un soporte completo (37%)

La mayoría de los encuestados afirman que su Oracle Database incluye personalizaciones, y más de un tercio afirma que sus instancias están “altamente” personalizadas. Por lo tanto, estas empresas se enfrentan a una importante elección estratégica: gastar una cantidad significativa de tiempo y dinero en una actualización o encontrar el soporte que necesitan para prolongar la vida de su inversión actual en Oracle Database.

Hallazgo clave n.º 4: Los clientes de Oracle Database externalizan para optimizar

Más de un tercio de los encuestados (36%) subcontrata la gestión de su Oracle Database para obtener mejores resultados empresariales

Con tiempo, dinero y recursos limitados, más del 36% de los encuestados están externalizando algunos aspectos de la gestión de su infraestructura de Oracle Database a un proveedor de servicios gestionados para optimizar y mejorar el rendimiento (47%), reducir los costos y la carga sobre el personal (45%) y mejorar su enfoque en la innovación (37%).

“Con la mayoría de los clientes de Oracle Database ejecutando la versión 19c o anteriores y disfrutando de la estabilidad de las versiones, el impulso para actualizar a una versión más reciente no ofrece suficiente retorno de la inversión para justificar el compromiso financiero y de recursos necesario”, declaró Robert Freeman, autor de Oracle Database RMAN Backup and Recovery y director sénior de gestión de productos para Database y Middleware en Rimini Street. “Vemos que más líderes toman un mayor control de su hoja de ruta de TI diciendo ‘no’ al trastorno y el costo de las actualizaciones y diciendo ‘sí’ a dirigir su gente, tiempo y dinero hacia iniciativas estratégicas que aceleren sus objetivos de crecimiento y rentabilidad”.

“Cuando se trata de obtener soporte y servicios informáticos de calidad y de extremo a extremo, incluida la seguridad desde el día cero, que no requieran pruebas de regresión exhaustivas y costosas y ofrezcan una cobertura completa de su entorno personalizado, existen opciones”, explicó Freeman. “En Rimini Street, clientes como Hyundai Motor Group pasan de pagar más del 20% del costo de compra de la licencia del DBMS por mantenimiento y soporte a ahorrar un 50% en las cuotas anuales de soporte mientras disfrutan de soporte para personalizaciones que Oracle no cubre”.

“Independientemente del tamaño de la organización, los responsables de TI se enfrentan siempre al problema de ofrecer innovación y contribuir a la cuenta de resultados al mismo tiempo. Para impulsar el retorno de la inversión y mantener la flexibilidad, los mejores planes de TI se elaboran en función de las necesidades de la empresa, no de las exigencias de los proveedores”, comenta Freeman.

Acceda al informe completo “Forces Driving the Future of Your Oracle Database Road Map” aquí.

