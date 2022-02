SEGA of America y Paramount Pictures Se Asocian con JAKKS Pacific y Disguise para Presentar Nuevos Juguetes y Disfraces de Sonic the Hedgehog 2

Los fanáticos de Sonic pueden conseguir los nuevos coleccionables antes del estreno de la película

SANTA MÓNICA, California–(BUSINESS WIRE)–JAKKS Pacific, Inc. (NASDAQ: JAKK) y Disguise, Inc. anunciaron hoy el lanzamiento de una nueva línea de juguetes y disfraces en la primavera de 2022 para celebrar el largometraje de Paramount Pictures, Sonic the Hedgehog 2. La nueva línea de productos de JAKKS incluirá figuras de acción, juegos, vehículos, peluches y otros artículos coleccionables justo a tiempo para el estreno internacional de la película. Disguise, la división de disfraces de JAKKS Pacific, también diseñará y fabricará disfraces y accesorios inspirados en los personajes de Sonic the Hedgehog 2, que estarán disponibles para los fanáticos este otoño.





“JAKKS Pacific se enorgullece de celebrar el lanzamiento de la nueva película Sonic the Hedgehog 2 con una línea completamente nueva de recuerdos que conmemoran la próxima gran aventura de Blue Blur”, indicó Craig Drobis, vicepresidente sénior de Comercialización de JAKKS Pacific, Inc. “Con nuevas oleadas de figuras de acción coleccionables, nuevos juegos geniales, varios tamaños de juguetes de peluche y un nuevo Sonic Speed ​​RC controlado por radio, hay algo para cada fanático y coleccionista de Sonic”.

“Hemos visto una gran respuesta de los fanáticos a los productos de Sonic the Hedgehog creados por JAKKS Pacific y estamos encantados de seguir trabajando con ellos para celebrar Sonic the Hedgehog 2”, señaló Alex Gomez, director de Licencias y Asociaciones para Sonic the Hedgehog. “Esperamos que los fanáticos de Blue Blur vean la colección como un testimonio de nuestro aprecio y creen experiencias Sonic memorables con los productos en los años venideros”.

A través de la colaboración, Sonic y JAKKS lanzarán los siguientes nuevos artículos de comercialización:

Figuras: una línea completamente nueva de figuras de 4 pulgadas que incluye al Dr. Robotnik, Sonic, Tails y Knuckles que estará disponible en tiendas minoristas. Estas figuras con estilo de película cuentan con 11 puntos de articulación para poses personalizables, así como un accesorio único de la película. Hecho para niños de 3 años en adelante, ¡esta primera ola no durará mucho!

Juguetes de peluche: el surtido de peluches de 9 pulgadas se basa en los personajes favoritos de los fanáticos de la película. Este peluche supersuave y tierno viene en Sonic, Tails y Knuckles. Hecho para niños de 3 años en adelante, puede encontrarlos en los estantes y en línea esta primavera. Además, un nuevo peluche Sonic de 13 pulgadas también estará disponible exclusivamente en Target esta primavera. Este peluche alto es supersuave y tierno al tacto. Hecho para niños de 3 años en adelante, el peluche Sonic de 13 pulgadas estará disponible en tiendas minoristas.

Serie Sonic Speed ​​RC: el nuevo Sonic Speed a control remoto (remote control, RC) permite a los fanáticos recrear la acción de Sonic the Hedgehog 2 . Este conjunto incluye un icónico controlador en forma de anillo para movimiento hacia adelante, giros y acción giratoria. El RC se ilumina cuando selecciona el modo Turbo para ese impulso adicional. La figura de Sonic articulada a escala de 6 pulgadas es removible. Este increíble RC está hecho para niños de 4 años en adelante y estará disponible en tiendas minoristas.

. Este conjunto incluye un icónico controlador en forma de anillo para movimiento hacia adelante, giros y acción giratoria. El RC se ilumina cuando selecciona el modo Turbo para ese impulso adicional. La figura de Sonic articulada a escala de 6 pulgadas es removible. Este increíble RC está hecho para niños de 4 años en adelante y estará disponible en tiendas minoristas. Disfraces y accesorios: Disguise ha desarrollado una gama de disfraces y accesorios de Sonic the Hedgehog 2 en tallas para niños infantes, niños y adultos, una versión de vestido de Sonic y un kit de accesorios para niños. Todos los estilos llegarán a la venta minorista en tiendas y en línea este otoño. Infantes: Sonic the Hedgehog 2 para Infantes incluye un mameluco supersuave con detalles en los puños de las mangas blancas. ¡Amplía este enlace con el casco supersuave y genial con las plumas de la firma de Sonic y una visera de vinilo transparente adjunta que se puede usar hacia arriba o hacia abajo! Traje básico: ¡Sonic Basic es un traje de mameluco con capucha muy cómodo que te hará lucir exactamente como Sonic! El material es supersuave y presenta una capucha con orejas de fieltro rígidas y las clásicas púas de Sonic. Disfraces clásicos: Sonic y su amigo Tails vienen en una versión de estilo clásico. Ambos disfraces tienen un cómodo mameluco con capucha de terciopelo minky con orejas dimensionales, ojos y plumas bordados para Sonic y un mechón de pelo para Tails. ¡Tails incluye colas dimensionales adheridas en la parte posterior! Traje de vestir de Sonic: Disguise también creó una versión de vestido de Sonic. ¡Este vestido supersuave con detalles de rayos en la falda viene con un par de guantes y una linda diadema con las plumas y las orejas características de Sonic! Disfraz de Sonic Deluxe: este mameluco supersuave con una cola removible cuenta con un detallado casco de Sonic con orejas adheridas y plumas inflables para darle a este disfraz una verdadera sensación de película. ¡Un par de guantes Sonic incluidos completan el look! Kit de accesorios sónicos para niños: ¡el kit de accesorios viene con un casco con orejas, plumas inflables, guantes y un par de cubiertas de zapatos de espuma roja con relámpagos! Combina este kit con una camisa azul y unos vaqueros para conseguir un estilo Sonic supersencillo. Mameluco unisex para adultos de Sonic: un mameluco con capucha minky de terciopelo extremadamente suave con las plumas características de Sonic y las orejas dimensionales. Ponte un par de zapatillas rojas y estarás listo para acelerar tu camino en cualquier fiesta en poco tiempo. Mamelucos con capucha: Disguise también lanzará 2 estilos de disfraces en el Reino Unido y en los EE. UU. para Tails y Sonic. Estos cómodos mamelucos con capucha cuentan con orejas rígidas de fieltro y las clásicas plumas de Sonic. Las colas cosidas en la parte posterior le dan al disfraz de Tails un aspecto auténtico.

en tallas para niños infantes, niños y adultos, una versión de vestido de Sonic y un kit de accesorios para niños. Todos los estilos llegarán a la venta minorista en tiendas y en línea este otoño.

JAKKS Pacific, Inc. es un diseñador, fabricante y comerciante líder de juguetes y productos de consumo que se venden en todo el mundo, con sede central en Santa Mónica, California. JAKKS Pacific administra una amplia cartera de marcas y productos con licencia propiedad intelectual, con los más vendidos, como figuras de acción, peluches y juegos de Sonic the Hedgehog. Todos los productos están disponibles en línea o en tiendas minoristas en todo el país.

Propiedad de JAKKS Pacific, Inc., Disguise es líder mundial en diseño y desarrollo de disfraces y accesorios innovadores y de vanguardia con distribución en todo el mundo. Con una dedicación a la calidad y los detalles, Disguise continúa siendo dueño del espacio de disfraces con licencia con líneas adicionales que se lanzan cada año. Sonic the Hedgehog 2 trae un emocionante elenco de personajes a la mesa, lo que lo convierte en una excelente opción para los productos de disfraces.

Acerca de JAKKS Pacific, Inc.:

JAKKS Pacific, Inc. es un diseñador, fabricante y comerciante líder de juguetes y productos de consumo que se venden en todo el mundo, con sede central en Santa Mónica, California. Las marcas patentadas populares de JAKKS Pacific incluyen las siguientes: Fly Wheels®, Perfectly Cute®, ReDo Skateboard Co.®, X Power Dozer®, Disguise®, Weee-Do™ y una amplia gama de productos inspirados en el entretenimiento con propiedades con licencia de primer nivel. Mediante JAKKS Cares, el compromiso de la empresa con la filantropía, JAKKS ayuda a crear un impacto positivo en las vidas de los niños. Visítenos en www.jakks.com y síganos en Instagram (@jakkstoys), Twitter (@jakkstoys) y Facebook (JAKKS Pacific).

©2022 JAKKS Pacific, Inc. Todos los derechos reservados.

Acerca de Disguise, Inc.:

Desde 1987, Disguise ha sido líder en la industria del vestuario creando disfraces y accesorios innovadores y que marcan tendencia. Con sede en San Diego, Disguise produce disfraces y accesorios bajo muchas de las principales marcas con licencia del mundo, así como sus propias marcas patentadas para los minoristas más grandes del país, incluidas tiendas especializadas, para fiestas y temporales. Disguise diseña y fabrica millones de disfraces para los EE. UU. y otros mercados internacionales cada año, lo que produce sonrisas y crea recuerdos para niños y adultos por igual. Para ver la extensa colección de Disguise, visite www.disguise.com y síganos en Instagram (@disguise.costumes), Twitter (@DisguiseInc) y Facebook (Disguise Costumes).

Disguise es una marca comercial de Disguise, Inc.

Acerca de SEGA of America, Inc.:

SEGA of America, Inc. es la rama estadounidense de SEGA CORPORATION, con sede en Tokio, Japón, líder mundial en entretenimiento interactivo tanto dentro como fuera del hogar. La compañía desarrolla, publica y distribuye productos de software de entretenimiento interactivo para una variedad de plataformas de hardware que incluyen PC, dispositivos inalámbricos y aquellos fabricados por Nintendo, Microsoft y Sony Interactive Entertainment Inc. El sitio web de SEGA of America se encuentra en www.sega.com.

Acerca de Paramount Pictures Corporation

Paramount Pictures Corporation (PPC), productora y distribuidora mundial de entretenimiento filmado, es una unidad de ViacomCBS (NASDAQ: VIAC; VIACA), empresa de contenido líder con marcas destacadas y respetadas de cine, televisión y entretenimiento digital. Paramount controla una colección de algunas de las marcas más poderosas en entretenimiento filmado, incluidas Paramount Pictures, Paramount Animation y Paramount Players. Las operaciones de PPC también incluyen Paramount Home Entertainment, Paramount Pictures International, Paramount Licensing Inc. y Paramount Studio Group.

© 2022-2023 Paramount Pictures Corporation y Sega of America, Inc. Todos los derechos reservados.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Whitney Hatfield



858-391-3639



whatfield@jakks.net

Evan Bader



Evan.Bader@SegaAmerica.com