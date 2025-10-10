Secuestros de la mesa de ayuda y aumento de costos: el informe RSA ID IQ revela las principales amenazas a la identidad

Las principales conclusiones del informe de 2026 incluyen:





Las vulneraciones de identidad aumentan, lo que genera costos cada vez mayores.

Los secuestros de la mesa de ayuda surgen como una amenaza importante.

El optimismo sobre la IA es alto, pero el progreso sin contraseñas se estanca.

BURLINGTON, Mass.--(BUSINESS WIRE)--Un nuevo informe global de RSA, líder en seguridad de identidades, revela que este año las vulneraciones de identidad fueron más frecuentes y costosas que el año pasado. El informe 2026 RSA ID IQ Report, que se publicó hoy, revela perspectivas críticas de más de 2100 profesionales de ciberseguridad, gestión de identidades y acceso (IAM) y TI sobre la frecuencia con la que la identidad falla en las organizaciones, los impactos financieros que sufrieron sus organizaciones cuando esto ocurrió, las actitudes sobre el potencial de ciberseguridad de la IA, los factores que limitan el crecimiento de la autenticación sin contraseña y otras cuestiones.

Las conclusiones más importantes clave incluyen:

Aumento en la frecuencia de las vulneraciones de identidad : El 69% de las organizaciones sufrieron una vulneración de identidad en los últimos tres años, lo que representa un aumento interanual de 27 puntos porcentuales. Este aumento relativo del 64% sugiere un aumento en los ataques de identidad exitosos, una mejor detección o generación de informes, o ambos. En cualquier caso, el informe muestra que el entorno de riesgo de identidad se ha vuelto aún más peligroso.

Los costos de las vulneraciones de identidad aumentaron: El 45% de las organizaciones afirmó que el costo de una vulneración de identidad superó el costo típico de una violación, según la definición de IBM. Cabe destacar que el 24% de las organizaciones indicó que los costos superaron los $10 millones, lo que representa un aumento interanual de tres puntos porcentuales desde la encuesta del año anterior.

Los ataques de evasión e ingeniería social de las mesas de ayuda de TI son una amenaza importante: Tras las vulneraciones de alto perfil en MGM Resorts, Caesars Entertainment Group y Marks & Spencer que se originaron en los servicios de asistencia de TI de las organizaciones, el 65% de las organizaciones están seriamente preocupadas por un ataque similar y el 51% considera que los ataques de evasión de la mesa de asistencia son su riesgo más importante.

La adopción de la autenticación sin contraseñas enfrenta obstáculos : El 90% de las organizaciones reportaron dificultades para adoptar la autenticación sin contraseña. Esta dificultad se refleja en el comportamiento de los usuarios, ya que el 57% aún no utiliza la autenticación sin contraseña como método principal.

Optimismo y adopción de la IA en la ciberseguridad: El sector de la ciberseguridad se muestra mayormente optimista respecto a la IA; el 83% espera que beneficie más a la ciberseguridad que a la ciberdelincuencia en los próximos tres años. Este optimismo se traduce en acciones: el 91% de las organizaciones planea implementar la IA en su pila tecnológica este año, lo que representa un aumento interanual de 12 puntos porcentuales.

“El RSA ID IQ Report 2026 pone de relieve que la identidad simplemente falla en demasiadas organizaciones con demasiada frecuencia”, comentó Greg Nelson, CEO de RSA. ”La probabilidad de una vulneración, y el costo de la inacción, son demasiado altos para que los líderes toleren el statu quo. En cambio, estos nuevos hallazgos deberían instar a las organizaciones a actuar con rapidez para mantenerse seguras”.

“Las vulneraciones de identidad se dispararon en 2026, pasando de afectar al 42% de las organizaciones al 69% en tan solo un año, y la ingeniería social de la mesa de ayuda se ha convertido en un nuevo e importante vector de ataque”, declaró Laura Marx, directora de Marketing y Crecimiento de RSA. “Es urgente que los líderes utilicen estos datos para evaluar sus capacidades de identidad y priorizar las acciones para mantenerse seguros”.

Greg Nelson, Laura Marx y el presidente y director de estrategia de RSA Jim Taylor detallarán los hallazgos y conclusiones clave del RSA ID IQ Report 2026 durante seminarios web en vivo el 12 y 13 de noviembre.

